El entrenador del Nápoles, Francesco Calzona, ha asegurado que el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de este martes ante el FC Barcelona en el Estadi Olímpic Lluís Companys es "el partido del año" para su equipo, además de señalar que "no" tienen "miedo".

"Mañana es el partido del año para nosotros. Pasar significaría mucho tanto a nivel de club como para la ilusión del equipo", declaró en rueda de prensa. "En estos retos, si tienes miedo, ni siquiera te vale la pena presentarte. No tenemos miedo. Debemos tener el coraje de enfrentarnos a un gran rival con la conciencia de nuestra fuerza y nuestro valor", añadió.

En este sentido, ante la envergadura del duelo, afirmó que no hace falta motivar a sus futbolistas. "No es necesario explicar la importancia de este partido a los jugadores. Son retos que tienen un gran impulso emocional para ellos. Me centré más en el aspecto técnico que en el de motivación. Tenemos algunos elementos tácticos que perfeccionar y necesitamos crecer", manifestó.

"Más allá de la formación, lo que me interesa mañana es que demostremos que somos un equipo. Necesitamos jugar compactos y con mucha solidez. Sólo haciendo las cosas bien podremos conseguir el objetivo que nos hemos marcado", continuó.

Respecto al partido de ida, que Calzona afrontó solo 48 horas después de ser nombrado entrenador del equipo, aseguró que ha habido bastantes cambios. "Hemos cambiado mucho en las últimas semanas. Defendemos hacia adelante, no me gusta correr hacia atrás, creamos más oportunidades de gol... y eso es gracias a los chicos que han dado pasos de gigante. El camino aún es largo y nos queda mucho por avanzar para alcanzar el nivel que quiero", indicó.