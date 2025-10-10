Cam Skattebo anota 3 veces y Jaxson Dart brilla en triunfo sorpresivo de Giants, 34-17 sobre Eagles

EASTD RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Cam Skattebo corrió para tres touchdowns, brilló en horario estelar junto con el también novato Jaxson Dart y contribuyó el jueves al triunfo sorpresivo de los Giants de Nueva York, por 34-17 sobre los Eagles de Filadelfia.

Los Eagles, campeones defensores del Super Bowl, sufrieron su segunda derrota consecutiva.

Skattebo se abrió paso hasta la zona de anotación con un avance de cuatro yardas y otros dos de una. Dart corrió sin ser tocado en su acarreo de 20 yardas para touchdown y se conectó con Wan’Dale Robinson en una recepción y carrera de 35 yardas hasta las diagonales.

Los novatos, cada uno de los cuales perdió el balón el domingo en una derrota llena de pifias en Nueva Orleans, respondieron de la manera que el entrenador Brian Daboll esperaba. Dart completó 17 de 25 pases para 195 yardas por aire y 13 acarreos para 58 yardas.

Se había sometido a una prueba de conmoción cerebral tras un fuerte golpe.

Por su lado, Skattebo corrió 19 veces para un récord personal de 98 yardas.

Los Giants (2-4) también capturaron a Jalen Hurts tres veces. Brian Burns llegó al mariscal de campo de los Eagles dos veces para empatar en el liderato de la NFL en capturas esta temporada con siete.

Hurts lanzó por encima de un DeVonta Smith completamente desmarcado en el tercer cuarto. Casi con certeza esa jugada habría sido un touchdown si hubiera sido precisa.

Y en el cuarto periodo, el quarterback vio interceptado un envío por Cor'Dale Flott, quien devolvió el balón 68 yardas. Fue la primera intercepción de Hurts en la temporada y apenas la segunda en sus últimos 15 juegos —la otra fue en el Super Bowl.

Los Eagles (4-2) ejecutaron el "tush push" cuatro veces consecutivas en el segundo cuarto. Hurts anotó en el intento final, y efectuó un pase de pala para touchdown a Dallas Goedert.

Pero los errores de Hurts combinados con los de la defensa incidieron en sus primeras derrotas consecutivas desde que hilaron tres en el cierre de la temporada regular 2023 para quedar fuera de los playoffs.

Ese tramo del 31 de diciembre de 2023 al 15 de enero de 2024 también incluyó la única vez que Nueva York venció a Filadelfia en los siete encuentros previos de los rivales de la División Este. Esta fue apenas la cuarta victoria de los Giants en sus últimos 18 juegos contra los Eagles.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.