Cam Skattebo sigue sin entrenar con los Giants, que siguen acumulando lesiones en la ofensiva

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Cam Skattebo no está practicando con los Giants de Nueva York después de experimentar un contratiempo, mientras que su compañero novato Beaux Collins también ha sido apartado por una lesión no revelada y el destacado tackle izquierdo Andrew Thomas sigue sin aparecer al campo durante el campamento de entrenamiento después de ser incluido en la lista de físicamente incapaces de desempeñarse.

Aunque todavía falta un mes para que comience la temporada de la NFL, los Giants han comenzado a acumular lesiones en su ofensiva. Se esperaba que Skattebo, seleccionado en la cuarta ronda del draft, formara parte de la rotación de corredores, pero fue uno de los que no participó el lunes debido a una lesión en el tendón de la corva.

“Con todos los muchachos que están lesionados, todos están progresando", indicó el entrenador Brian Daboll al ser preguntado sobre Skattebo. "Si pueden estar ahí, estarán ahí... Veremos dónde estamos cada día. Todos están día a día”.

Parece que Thomas aún tiene un largo camino antes de volver de la cirugía a la que se sometió en octubre por una lesión de Lisfranc en su pie derecho. Al ser preguntado sobre el aumento de actividad de Thomas esta semana con el objetivo declarado de que esté listo para el inicio el 7 de septiembre en Washington, Daboll solo dijo: “Él seguirá trabajando en su rehabilitación y continuará mejorando”.

Entrando en su sexta temporada profesional, la preocupación por Thomas es más sobre lograr que esté completamente sano y menos sobre las jugadas que se está perdiendo. Este no es el caso con los novatos Skattebo y Collins, este último un receptor abierto agente libre no reclutado que intenta formar parte del equipo en una posición concurrida.

“Cada vez que no puedes estar ahí, no te ayuda", indicó Daboll. "Aprovecha el tiempo de las reuniones, pero no hay sustituto para estar en el campo jugando, particularmente para los jugadores jóvenes que están tratando de ganarse un lugar”.

Montrell Washington, de 26 años, ha impresionado cuando se le ha dado la oportunidad de correr con las ofensivas del primer y segundo equipo debido a que Collins y el veterano Darius Slayton no pueden participar en los entrenamientos, y Bryce Ford-Wheaton está en la reserva de lesionados después de romperse un tendón de Aquiles.

Washington hizo una impresionante atrapada con una mano en un pase del seleccionado de primera ronda Jaxson Dart durante los ejercicios de siete contra siete el lunes, sumando a su creciente lista de momentos destacados del campamento.

La posición de corredor también se ha visto reducida. Eric Gray también está en la lista PUP y Rushawn Baker fue liberado con una designación de lesión.

Debido a que su primer juego de pretemporada es este sábado en Buffalo, los Giants firmaron a Jonathan Ward después de un entrenamiento el lunes. Devin Singletary está muy familiarizado con el sistema de Daboll desde su tiempo juntos en Buffalo y ha aceptado recibir más acarreos en la práctica. Daboll describió a Singletary como “un veterano que está teniendo un muy buen campamento” manteniendo la cabeza baja y trabajando. El año pasado fue desplazado de la titularidad por Tyrone Tracy en parte debido a una lesión en la ingle que lo afectó. Pero Singletary siente que ahora está al 100% y listo para contribuir. “Yo, personalmente, me siento bien. Solo trato de hacer jugadas cuando llaman mi número. Ese es el nombre del juego”, manifestó Singletary. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes