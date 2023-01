Camacho defiende durante una audiencia judicial que el proceso en su contra tiene motivaciones políticas

El gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha argumentado este jueves, durante una audiencia de apelación sobre su detención preventiva, que el proceso en su contra tiene motivaciones políticas por dirigir la "lucha histórica del pueblo" boliviano.

Camacho ha alegado brevemente que su intención no es salir del país. "Esta denuncia fue presentada en 2020 cuando yo no era presidente del comité ('cívicos') ni gobernador. Pude haberme ido, pero no me fui. Ese no soy yo", ha asegurado, según ha recogido el diario 'El Deber'.

Tras ello, la vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, Rosmery Pabón, ha instado a Camacho --quien fue detenido en diciembre y puesto bajo prisión preventiva ante la posibilidad de su fuga-- a ser concreto en su declaración.

Camacho es una de las principales figuras de la oposición al presidente, Luis Arce, e impulsor del paro de más de un mes que afectó a la región en el marco del conflicto por la nueva fecha del censo poblacional.

El también líder de la plataforma opositora Creemos está siendo investigado por la Fiscalía por su posible participación en la crisis política que asoló Bolivia en 2019, cuando Evo Morales se vio obligado a renunciar a la Presidencia por las presiones de parte de las Fuerzas Armadas y las sospechas de unas elecciones irregulares.

Tras la detención del gobernador boliviano, manifestantes bloquearon carreteras y salieron a las calles para protestar. Sin embargo, el líder del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció el lunes el desbloqueo de las vías de comunicación, aunque convocó un cabildo multitudinario para el próximo 25 de enero en al menos nueve ciudades bolivianas.

Camacho es el gobernador de la región más rica de Bolivia e históricamente contraria a los gobiernos del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), escenario en el último mes de nuevas protestas y bloqueos, en esta ocasión para oponerse a la ley del censo poblacional.

