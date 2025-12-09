Cámara baja brasileña votará ley que puede reducir pena de Bolsonaro de 27 a 2 años de cárcel

La Cámara baja de Brasil votará este martes un proyecto de ley que podría reducir la pena del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo, a poco más de 2 años, informó el relator.

La iniciativa, introducida este mismo martes en el orden del día de la Cámara de Diputados, también daría libertad condicional a un centenar de bolsonaristas que se encuentran presos por la asonada del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia.

De ser aprobada en Diputados y luego en el Senado, "Bolsonaro tendrá una reducción de 27 años y 3 meses a más o menos 2 años y 4 meses" de cárcel indicó el relator del proyecto, diputado Paulinho da Força, en un video enviado a AFP.

jss/app/nn