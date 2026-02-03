Por David Morgan y Richard Cowan

WASHINGTON, ⁠3 feb (Reuters) -

La Cámara ⁠de Representantes de Estados Unidos aprobó por estrecho margen un acuerdo bipartidista que ⁠pondría fin ‌al cierre ​parcial del Gobierno estadounidense el martes y lo remitió ​al presidente Donald Trump para que lo ‌promulgue como ley. La legislación repone ‌el financiamiento de ​la defensa, la salud, el trabajo, la educación, la vivienda y otras agencias hasta octubre, y amplia temporalmente la financiación del Departamento de Seguridad Nacional mientras los legisladores negocian posibles cambios en la aplicación de la ley de inmigración.

La ⁠financiación de esas agencias expiró el sábado, porque el Congreso ​no actuó a tiempo para evitar el cierre, que no ha provocado grandes trastornos en los servicios gubernamentales.

El acuerdo fue aprobado por el Senado la semana pasada por un amplio margen bipartidista y ⁠cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump.

La Cámara de ​Representantes, controlada por los republicanos, lo aprobó por 217 votos a favor y 214 en contra, con 21 republicanos ‍votando en contra y 21 demócratas a favor.

Los demócratas exigen nuevas restricciones a las agresivas tácticas de Trump en materia de inmigración, tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses ​a manos de agentes federales en Mineápolis el mes pasado. (Reporte de David Morgan y Richard Cowan; edición de Andy Sullivan y ‍Chizu Nomiyama; Editado en Español por Ricardo Figueroa)