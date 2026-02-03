Cámara baja de EEUU aprueba acuerdo para terminar con cierre gubernamental
Por David Morgan y Richard Cowan
WASHINGTON, 3 feb (Reuters) -
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por estrecho margen un acuerdo bipartidista que pondría fin al cierre parcial del Gobierno estadounidense el martes y lo remitió al presidente Donald Trump para que lo promulgue como ley. La legislación repone el financiamiento de la defensa, la salud, el trabajo, la educación, la vivienda y otras agencias hasta octubre, y amplia temporalmente la financiación del Departamento de Seguridad Nacional mientras los legisladores negocian posibles cambios en la aplicación de la ley de inmigración.
La financiación de esas agencias expiró el sábado, porque el Congreso no actuó a tiempo para evitar el cierre, que no ha provocado grandes trastornos en los servicios gubernamentales.
El acuerdo fue aprobado por el Senado la semana pasada por un amplio margen bipartidista y cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump.
La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, lo aprobó por 217 votos a favor y 214 en contra, con 21 republicanos votando en contra y 21 demócratas a favor.
Los demócratas exigen nuevas restricciones a las agresivas tácticas de Trump en materia de inmigración, tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Mineápolis el mes pasado. (Reporte de David Morgan y Richard Cowan; edición de Andy Sullivan y Chizu Nomiyama; Editado en Español por Ricardo Figueroa)