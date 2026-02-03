Cámara baja EEUU lucha por aprobar acuerdo respaldado por Trump para terminar cierre gubernamental

Por David Morgan y Richard Cowan

WASHINGTON, 3 feb (Reuters) - La Cámara de Representantes de Estados Unidos ⁠tuvo dificultades el ⁠martes para sacar adelante un proyecto de ley de gastos que pondría fin al cierre del Gobierno, ya que dos ⁠republicanos se ‌unieron ​a los demócratas para oponerse a él en una votación de ​procedimiento.

La legislación financiaría la defensa, la salud, el trabajo, la educación, ‌la vivienda y otras agencias hasta ‌octubre, y ampliaría temporalmente la ​financiación del Departamento de Seguridad Nacional mientras los legisladores negocian posibles cambios en la aplicación de la ley de inmigración.

El acuerdo fue aprobado por el Senado la semana pasada por un amplio margen bipartidista y cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump.

Pero en la Cámara baja, los republicanos que tienen la mayoría ⁠se quedaron cortos en una votación de procedimiento, con 215 legisladores a favor y ​216 en contra de someterlo a votación. Los líderes republicanos mantuvieron abierta la votación mientras buscaban una forma de cambiar el rumbo.

Los demócratas exigen nuevas restricciones a las agresivas tácticas de Trump en materia de inmigración, tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes ⁠federales en Mineápolis el mes pasado.

Los republicanos de la Cámara de Representantes ​solo tienen una mayoría de 218 contra 214, lo que significa que solo pueden perder un voto republicano si los demócratas se unen en contra.

Un rápido ‍fin al cierre parcial del Gobierno que entró en vigor el sábado evitaría una interrupción generalizada de los servicios gubernamentales y de la economía. El cierre más reciente duró un récord de 43 días en octubre y noviembre, lo que provocó ​la suspensión de cientos de miles de trabajadores federales y le costó a la economía estadounidense unos 11.000 millones de dólares. (Reporte de David Morgan y Richard Cowan; edición ‍de Andy Sullivan y Chizu Nomiyama; Editado en Español por Ricardo Figueroa)