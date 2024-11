Cámara de Australia aprueba prohibición de redes sociales para niños

MELBOURNE, Australia (AP) — La Cámara de Representantes de Australia aprobó el miércoles un proyecto de ley que prohibiría a los menores de 16 años usar las redes sociales, dejando en manos del Senado la finalización de esta ley pionera en el mundo.

Los principales partidos respaldaron el proyecto de ley que obligaría a plataformas como TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X e Instagram a pagar multas de hasta 50 millones de dólares australianos (33 millones de dólares) por fallos sistemáticos para evitar que los niños pequeños tengan cuentas.

La legislación fue aprobada por 102 votos a favor y 13 en contra. Si el proyecto se convierte en ley esta semana, las plataformas tendrán un año para determinar cómo implementar las restricciones antes de que se apliquen las sanciones.

El legislador de la oposición Dan Tehan dijo al Parlamento que el gobierno había acordado aceptar enmiendas en el Senado que reforzarían las protecciones de privacidad. No se permitiría a las plataformas obligar a los usuarios a proporcionar documentos de identidad emitidos por el gobierno, incluidos pasaportes o licencias de conducir, ni podrían exigir identificación digital a través de un sistema gubernamental.

”¿Será perfecto? No. Pero, ¿es alguna ley perfecta? No, no lo es. Pero si ayuda, incluso si es de la manera más mínima, hará una gran diferencia en la vida de las personas”, dijo Tehan al Parlamento.

El proyecto de ley fue presentado al Senado el miércoles por la tarde, pero se suspendió por el día horas más tarde sin someterlo a votación. Es probable que la legislación sea aprobada el jueves, la última sesión del año del Parlamento y posiblemente la última antes de las elecciones, que deben realizarse en los próximos meses.

El apoyo de los principales partidos garantiza prácticamente que la legislación será aprobada en el Senado, donde ningún partido tiene mayoría.

Los legisladores que no estaban alineados con el gobierno ni con la oposición fueron los más críticos con la legislación durante los debates del martes y miércoles.

Las críticas incluyen que la legislación fue apurada en el Parlamento sin un escrutinio adecuado, que no funcionaría, que crearía riesgos de privacidad para usuarios de todas las edades y que quitaría la autoridad de los padres para decidir lo que es mejor para sus hijos.

Los críticos también argumentan que la prohibición aislaría a los niños, los privaría de los aspectos positivos de las redes sociales, impulsaría a los niños hacia la web oscura, haría que los niños demasiado jóvenes para las redes sociales fueran reacios a reportar daños y quitaría incentivos para que las plataformas hicieran los espacios en línea más seguros.

La legisladora independiente Zoe Daniel dijo que la legislación “no haría ninguna diferencia en los daños que son inherentes a las redes sociales”.

“El verdadero objetivo de esta legislación no es hacer que las redes sociales sean seguras por diseño, sino hacer que los padres y los votantes sientan que el gobierno está haciendo algo al respecto”, dijo Daniel al Parlamento.

“Hay una razón por la que el gobierno presenta esta legislación como pionera: porque ningún otro país quiere hacerlo”, agregó.

Las plataformas habían pedido que la votación se retrasara hasta al menos junio del próximo año, cuando una evaluación encargada por el gobierno de las tecnologías de confirmación de edad presentara su informe sobre cómo se podría hacer cumplir la prohibición.

Wayne Holdsworth, residente de Melbourne cuyo hijo Mac de 17 años se quitó la vida el año pasado tras caer víctima de una estafa de sextorsión en línea, describió el proyecto de ley como “absolutamente esencial para la seguridad de nuestros niños”.

“No es lo único que necesitamos hacer para protegerlos porque la educación es la clave, pero para proporcionar algún apoyo inmediato para nuestros niños y padres para poder manejar esto, es un gran paso”, dijo el activista de seguridad en línea de 65 años a The Associated Press el martes.

“Y en mi opinión, es el mejor momento en la historia de nuestro país”, agregó, refiriéndose a la reforma legal pendiente.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP