Cámara de EE. UU. regresa para votar sobre fin del cierre del gobierno tras casi dos meses de ausencia

WASHINGTON (AP) — Los legisladores de la Cámara de Representantes regresarán a la capital del país el miércoles, después de casi ocho semanas de ausencia, para potencialmente poner fin al cierre del gobierno federal más largo en la historia de Estados Unidos.

La Cámara tiene programado abordar un proyecto de ley para reabrir el gobierno que el Senado aprobó el lunes por la noche. El presidente Donald Trump calificó la medida como una "gran victoria", y se espera que pase en la cámara liderada por los republicanos. Sin embargo, la posibilidad de retrasos en los viajes debido al cierre podría complicar la votación. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, necesita una asistencia casi perfecta de sus compañeros republicanos para lograr que la medida se apruebe.

La Cámara no ha estado en sesión legislativa desde el 19 de septiembre. Fue entonces cuando aprobó una medida de financiación a corto plazo para mantener el gobierno abierto cuando comenzó el nuevo año fiscal en octubre. Johnson envió a los legisladores a casa después de esa votación y puso la responsabilidad en el Senado para actuar, diciendo que los republicanos de la Cámara hicieron su trabajo.

Los demócratas aprovecharon la oportunidad para presentar a los republicanos como si se fueran de vacaciones mientras la fuerza laboral federal se quedaba sin cheques de pago, los viajeros experimentaban retrasos en los aeropuertos y los beneficios de asistencia alimentaria expiraban. Johnson, republicano por Luisiana, dijo que los miembros estaban haciendo un trabajo importante en sus distritos.

Se espera que la gran mayoría de los legisladores demócratas voten en contra de la medida porque no incluye una extensión de los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que expiran al final de este año.

"Nuestra fuerte expectativa es que los demócratas se opondrán firmemente", declaró el líder demócrata Hakeem Jeffries de Nueva York el martes por la noche al anticipar la votación.

Johnson indicó que "nuestra larga pesadilla nacional finalmente está llegando a su fin, y estamos agradecidos por eso".

"Después de 40 días de vagar en el desierto y hacer sufrir innecesariamente al pueblo estadounidense, algunos demócratas del Senado finalmente han dado un paso adelante para poner fin al dolor", dijo Johnson.

Acuerdo para poner fin al cierre

La medida que aprobó el Senado incluyó el apoyo de ocho senadores que rompieron filas con los demócratas después de llegar a la conclusión de que los republicanos no cederían en usar la medida para continuar los créditos fiscales de atención médica. Mientras tanto, el impacto del cierre crecía día a día. El miércoles marca el día 43 de la clausura.

La medida de compromiso financia tres proyectos de ley de gasto anual bipartidistas y extiende el resto de la financiación del gobierno hasta el 30 de enero. Los republicanos también prometieron realizar una votación para extender los subsidios de atención médica a mediados de diciembre, pero no hay garantía de éxito.

"Hemos llegado a un punto en el que creo que varios de nosotros creíamos que el cierre había sido muy efectivo para aumentar la preocupación sobre la atención médica", indicó la senadora demócrata Jeanne Shaheen de New Hampshire. La promesa de una votación futura "nos da la oportunidad de seguir abordando eso en el futuro", dijo.

La legislación incluye una reversión del despido de trabajadores federales por parte de la administración Trump desde que comenzó el cierre. También protege a los trabajadores federales contra más despidos hasta enero y garantiza que se les pague una vez que termine el cierre. La financiación de todo el año para el Departamento de Agricultura significa que las personas que dependen de programas de asistencia alimentaria verán esos beneficios financiados sin amenaza de interrupción durante el resto del año fiscal.

El paquete incluye US$203,5 millones para aumentar la seguridad de los legisladores y US$28 millones adicionales para la seguridad de los jueces de la Corte Suprema.

Los demócratas también están aprovechando el lenguaje que daría a los senadores la oportunidad de demandar cuando una agencia federal o empleado busque sus registros electrónicos sin notificarlos. El lenguaje parece estar dirigido a ayudar a los legisladores republicanos a buscar daños si sus registros telefónicos fueron analizados por el FBI como parte de una investigación sobre los esfuerzos de Trump para revertir su derrota electoral de 2020 ante el demócrata Joe Biden.

"Vamos a tatuar esa disposición, al igual que vamos a tatuar la crisis de atención médica republicana, en la frente de cada republicano de la Cámara que se atreva a votar por este proyecto de ley", señaló Jeffries.

Muchos demócratas están calificando el acuerdo como un error. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer de Nueva York, quien recibió críticas de su partido en marzo cuando votó para mantener el gobierno abierto, dijo que no podía "de buena fe" apoyarlo después de reunirse con su bancada durante más de dos horas el domingo.

El senador independiente Bernie Sanders de Vermont, que vota en línea con los demócratas, sostuvo que renunciar a la lucha fue un "error horrible". El senador demócrata Chris Murphy de Connecticut, estuvo de acuerdo, diciendo que los votantes que apoyaron abrumadoramente a los demócratas en las elecciones de la semana pasada los instaban a "mantenerse firmes".

Ahora viene el debate sobre atención médica

No está claro si los dos partidos encontrarán algún terreno común sobre los subsidios de atención médica antes de la votación de diciembre en el Senado. Johnson ha dicho que no se comprometerá a abordarlo en su cámara.

Algunos republicanos han dicho que están abiertos a extender los créditos fiscales de la era de la pandemia de COVID-19, ya que las primas podrían dispararse para millones de personas, pero también quieren nuevos límites sobre quién puede recibir los subsidios. Algunos argumentan que los dólares de los impuestos para los planes deberían ser canalizados a través de individuos.

La presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, la republicana Susan Collins de Maine, aseguró el lunes que apoya la extensión de los créditos fiscales con cambios, como nuevos límites de ingresos. Algunos demócratas han señalado que podrían estar abiertos a esa idea.

"Necesitamos actuar antes de fin de año, y eso es exactamente lo que el líder de la mayoría ha prometido", dijo Collins.

Otros republicanos, incluido Trump, han utilizado el debate para renovar su crítica a la ley y han pedido que se elimine o se reforme.

En un posible adelanto, el Senado votó 47-53 por líneas partidistas el lunes para no extender los subsidios por un año. Los republicanos permitieron la votación como parte de un acuerdo separado con los demócratas para acelerar una votación final.

___________________________________

La corresponsal Mary Clare Jalonick contribuyó con esta nota.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.