Cámara de EEUU se dispone a aprobar recortes de Trump a la radiodifusión pública y ayuda exterior

WASHINGTON (AP) — La Cámara de Representantes está a punto de aprobar el jueves la solicitud del presidente Donald Trump de recuperar alrededor de US$9000 millones para la radiodifusión pública y la ayuda exterior, mientras los republicanos apuntan a instituciones y programas que consideran inflados o desalineados con su agenda.

La Casa Blanca había descrito el paquete como un caso de prueba y dijo que si el Congreso lo aceptaba, vendrían más. La aprobación marcaría la primera vez en décadas que un presidente ha presentado con éxito una solicitud de rescisión al Congreso, y aun así los resultados fueron más mixtos. A diferencia de otros presidentes, Trump está obteniendo casi todos los recortes que solicita.

Los opositores expresaron preocupaciones no solo sobre los programas afectados, sino también sobre el hecho de que el Congreso está cediendo sus poderes de gasto al Poder Ejecutivo, ya que las inversiones aprobadas de manera bipartidista están siendo canceladas posteriormente con votos partidistas. Ningún demócrata apoyó la medida cuando fue aprobada por el Senado, 51-48, en las primeras horas del jueves. Dos republicanos votaron en contra.

"Necesitamos volver a la cordura fiscal y este es un paso importante", dijo a los periodistas el presidente de la Cámara, Mike Johnson.

El paquete cancela alrededor de US$1100 millones para la Corporación de Radiodifusión Pública y casi US$8000 millones para una variedad de programas de ayuda exterior, muchos diseñados para ayudar a países donde persisten la sequía, las enfermedades y la agitación política.

El esfuerzo por recuperar una pequeña parte del gasto federal se produce solo semanas después de que los republicanos también aprobaran el proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos de Trump sin ningún apoyo demócrata.

La Oficina de Presupuesto del Congreso ha proyectado que esa medida aumentará la deuda en aproximadamente US$3,3 billones en la próxima década.

Un duro golpe para la Corporación de Radiodifusión Pública

La cancelación de US$1100 millones para la Corporación de Radiodifusión Pública representa la cantidad total que debe recibir durante los próximos dos años presupuestarios.

La Casa Blanca dice que el sistema de medios públicos es políticamente sesgado y un gasto innecesario.

La corporación distribuye más de dos tercios del dinero a más de 1500 estaciones de televisión y radio públicas operadas localmente, con gran parte del resto asignado a National Public Radio y el Servicio de Radiodifusión Pública para apoyar la programación nacional.

Los demócratas no lograron restaurar los fondos en el Senado.

Legisladores de distritos rurales han expresado preocupación particular sobre lo que los recortes a la radiodifusión pública podrían significar para algunas estaciones públicas locales en su estado.

La senadora republicana por Alaska Lisa Murkowski declaró el martes que las estaciones son "no solo tu noticia, es tu alerta de tsunami, es tu alerta de deslizamiento de tierra, es tu alerta de volcán".

Menos de un día después, mientras el Senado debatía el proyecto de ley, un terremoto de magnitud 7,3 sacudió Alaska, provocando advertencias de tsunami en las estaciones de radiodifusión pública locales que aconsejaron a las personas que se trasladaran a terrenos más altos.

El senador republicano por Dakota del Sur Mike Rounds indicó que aseguró un acuerdo de la Casa Blanca para que parte del dinero administrado por el Departamento del Interior se reutilizara para subsidiar estaciones de radio públicas nativas americanas en aproximadamente una docena de estados.

Pero Kate Riley, presidenta y directora ejecutiva de las Estaciones de Televisión Pública de América, una red de estaciones de propiedad y operación local, señaló que ese acuerdo era "en el mejor de los casos una medida a corto plazo que aún resultará en recortes y servicios reducidos en las estaciones que pretende salvar".

Detalles de los recortes a la ayuda exterior

Entre los recortes a la ayuda exterior se encuentran US$800 millones para un programa que proporciona refugio de emergencia, agua y reunificación familiar para refugiados y US$496 millones para proporcionar alimentos, agua y atención médica a países afectados por desastres naturales y conflictos. También hay un recorte de US$4150 millones para programas que buscan impulsar economías e instituciones democráticas en naciones en desarrollo. Los demócratas argumentan que la animosidad de la administración republicana hacia los programas de ayuda exterior perjudica la posición de Estados Unidos en el mundo y crea un vacío que China podría llenar. El senador demócrata por Hawaii Brian Schatz sostuvo que la cantidad que se necesita para salvar a un niño hambriento o prevenir la transmisión de enfermedades es minúscula, incluso cuando las inversiones aseguran la cooperación con Estados Unidos en otros temas. Los recortes realizados a los programas de ayuda exterior a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump estaban teniendo consecuencias de vida o muerte en todo el mundo, aseveró. "La gente está muriendo ahora mismo, no a pesar de nosotros, sino por nosotros", afirmó Schatz. "Estamos causando muertes". Después de las objeciones de varios republicanos, los líderes de ese partido eliminaron un recorte de US$400 millones a PEPFAR, un programa políticamente popular para combatir el VIH/SIDA que ha salvado millones de vidas desde su creación bajo el presidente republicano George W. Bush.

Los futuros debates sobre el gasto del gobierno

Los demócratas dicen que el proyecto de ley trastorna un proceso legislativo que típicamente requiere que los legisladores de ambos partidos trabajen juntos para financiar las prioridades de la nación. Desencadenado por la solicitud oficial de rescisión de la Casa Blanca, la legislación solo necesita un voto de mayoría simple para avanzar en lugar de los 60 votos que generalmente se requieren para romper un filibusterismo. Eso significaba que los republicanos podían usar su mayoría de 53-47 para aprobarlo a lo largo de líneas partidistas. Al final, dos senadores republicanos, Murkowski y la senadora Susan Collins de Maine, se unieron a los demócratas para votar en contra del proyecto, aunque algunos otros republicanos también expresaron preocupaciones sobre el proceso. "No hagamos de esto un hábito", manifestó el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Roger Wicker de Mississippi, quien votó a favor del proyecto de ley pero dijo que estaba preocupado de que la Casa Blanca no estuviera proporcionando suficiente información sobre qué exactamente se recortará. Russ Vought, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, expresó que la inminente aprobación de la medida muestra "el entusiasmo" por controlar la situación fiscal de la nación. "Estamos felices de hacer grandes esfuerzos para lograr esto", destacó durante un desayuno con periodistas organizado por el Christian Science Monitor. En respuesta a preguntas sobre el tamaño relativamente pequeño de los recortes (US$9000 millones), Vought dijo que eso se debía a que "sabía que sería difícil" aprobarlo en el Congreso. Indicó que es "probable que pronto venga otro paquete de rescisión". "Pero aún no estamos allí", manifestó. ________________________ Contribuyeron a esta nota los corresponsales Becky Bohrer en Juneau, Alaska, y Seung Min Kim. ________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.