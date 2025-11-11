Cámara de Representantes de EEUU vuelve a Washington para votar el fin del cierre de Gobierno

Por Nolan D. McCaskill, Andy Sullivan y David Morgan

WASHINGTON, 11 nov (Reuters) - Los miembros de la Cámara de Representantes regresaron a Washington el martes, después de un descanso de 53 días, desafiando la congestión en los enmarañados aeropuertos del país para una votación que podría poner fin al cierre de Gobierno más largo de la historia de Estados Unidos.

Con más de 1.000 vuelos cancelados el martes debido al cierre, los parlamentarios, incluidos los representantes republicanos Rick Crawford, de Arkansas, y Trent Kelly, de Misisipi, dijeron que estaban compartiendo automóvil para llegar al Capitolio, mientras que el representante Derrick van Orden dijo que estaba haciendo el viaje de 16 horas desde Wisconsin en su motocicleta.

"Va a hacer un poco de frío, pero cumpliré con mi deber", dijo el legislador republicano en un video publicado en redes sociales.

La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, tiene previsto votar el miércoles por la tarde sobre un acuerdo que restablecería la financiación de las agencias gubernamentales y pondría fin a un cierre que comenzó el 1 de octubre y que hoy cumple 42 días.

El Senado, controlado también por los republicanos, aprobó el acuerdo el lunes por la noche y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha dicho que espera que también se apruebe en su Cámara.

El presidente Donald Trump ha calificado el acuerdo de "muy bueno" y se espera que lo convierta en ley.

El acuerdo extendería la financiación hasta el 30 de enero, preparando el escenario para otro posible enfrentamiento por el cierre y dejando al Gobierno federal por ahora en el camino de seguir agregando alrededor de 1,8 billones de dólares al año a su deuda de 38 billones de dólares.

En pocos días, el Gobierno podría volver a funcionar a pleno, lo que supondría un alivio para los trabajadores federales que no han cobrado sus nóminas y para las familias de bajos ingresos que dependen de los subsidios alimentarios. Sin embargo, el sistema de transporte aéreo del país podría tardar varios días en volver a la normalidad.

El acuerdo ha dividido a los demócratas, que pretendían prorrogar los subsidios sanitarios para 24 millones de estadounidenses después de finales de año, cuando expiran. Los republicanos del Senado han acordado celebrar una votación separada sobre esos subsidios en diciembre, pero no hay garantías de que se apruebe en la Cámara, y Johnson aún no ha dicho si la Cámara siquiera celebrará una votación.

Johnson ha mantenido a la Cámara de Representantes fuera de sesión desde que el 19 de septiembre aprobó una ley provisional de financiación, en un intento de presionar a los demócratas del Senado para que reabran el Gobierno.

La base liberal del Partido Demócrata ha reaccionado con furia, argumentando que los demócratas del Senado habían capitulado en una lucha que estaban ganando.

Una encuesta de Reuters/Ipsos de finales de octubre reveló que el 50% de los estadounidenses culpaba a los republicanos del cierre, mientras que el 43% culpaba a los demócratas.

Trump ha cancelado unilateralmente miles de millones de dólares en gastos y ha recortado las nóminas federales en cientos de miles de trabajadores, inmiscuyéndose en la autoridad constitucional del Congreso en materia fiscal.

El acuerdo no parece incluir ninguna barrera específica que impida a Trump promulgar nuevos recortes de gastos.

Sin embargo, paralizaría su campaña para reducir la plantilla federal, prohibiéndole despedir empleados hasta el 30 de enero. El acuerdo también garantizaría que el programa de ayuda alimentaria SNAP para los pobres, que se ha visto interrumpido por el cierre, continúe hasta el 30 de septiembre de 2026, el final del año fiscal. (Reporte de Nolan D. McCaskill y Andy Sullivan; Editado en Español por Manuel Farías)