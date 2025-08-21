Cámara de Texas aprobó un nuevo mapa electoral

La medida pasa ahora al Senado estatal que, de aprobarse, se enviará al gobernador republicano Greg Abbott para su firma.

La votación se pospuso dos semanas después de que los representantes estatales demócratas abandonaran Texas en protesta, paralizando así los procedimientos legislativos.

Durante la ausencia de sus oponentes, Trump presionó a los representantes de su partido en Texas para asegurar la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, antes de las elecciones locales de mayo de 2026.

Según una encuesta, para la mayoría de los estadounidenses la redefinición de los distritos electorales para maximizar las ventajas partidistas es "una amenaza para la democracia".

El estudio destaca que más de la mitad de los encuestados (57%) temen que la democracia estadounidense esté en peligro, una opinión compartida por ocho de cada diez demócratas y cuatro de cada diez republicanos.

La encuesta también reveló que aproximadamente el 55% de los demócratas "no confían en los republicanos", mientras que el 43% no cree que se pueda confiar en los votantes del partido contrario. (ANSA).