Cámara italiana en Brasil: urgente cerrar acuerdo UE-Mercosur

Necesario para compensar el impacto de los aranceles de EEUU de 50%

“El mundo ha cambiado y ahora, más que nunca, es extremadamente crucial finalizar y acelerar el proceso, teniendo en cuenta que la Unión Europea firmó un acuerdo en julio con Estados Unidos, mientras que Brasil se encuentra en una situación crítica con los aranceles del 50%”, declaró Messana en una entrevista con CNN Brasil.

“Obviamente, acelerar el acuerdo Mercosur-UE le daría a Brasil un respiro, una alternativa, dado que estamos en una situación de estancamiento a nivel político y el gobierno de Lula hasta hoy no ha podido ni siquiera iniciar un negociado”, añadió.

Según Messana, la inclusión de cláusulas de salvaguardia, como solicitaron algunos países europeos para el sector agrícola, “no alteraría la estructura del acuerdo”.

“Sería algo positivo que podría resolver y desbloquear de inmediato el tratado de libre comercio, que ha sido traducido a 24 idiomas y que ahora debe ser ratificado”, concluyó. (ANSA).

