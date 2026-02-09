Cámara Minera confirma muerte de tres mineros secuestrados en México

Tres de los diez trabajadores de una mina canadiense secuestrados en enero en México fueron encontrados muertos, informó este lunes la Cámara Minera que reúne a organizaciones sindicales y a empresas del sector

Estos tres mineros "fueron hallados sin vida e identificados" por autoridades y otros trabajadores, detalló un comunicado de la organización

Los diez trabajadores de la firma canadiense Vizsla Silver fueron secuestrados el pasado 23 de enero en el municipio Concordia, una zona minera de Sinaloa (noroeste), en disputa por organizaciones criminales

De acuerdo con testimonios de familiares, un comando armado los sacó a la fuerza de un campamento ubicado en la sede del proyecto en el poblado de Pánuco

Las autoridades desplegaron más de 1.000 efectivos para su búsqueda, en un operativo poco usual. Igualmente poco común resulta el secuestro de un grupo tan numeroso de trabajadores de una empresa internacional

La Fiscalía General informó el viernes el hallazgo de un cuerpo con "características similares" a la de uno de los mineros y la detención de personas, pero hasta ahora no ha confirmado la muerte de ninguno de estos empleados privados de la libertad

Según medios locales, los secuestrados son todos mexicanos, dos de ellos son ingenieros y uno es geólogo

En un comunicado aparte, la firma canadiense dio a conocer la muerte de sus trabajadores, en base a información que obtuvo de familiares, pero sin precisar cifras y aclaró que se encuentra "a la espera de confirmación por parte de las autoridades mexicanas"

La AFP solicitó detalles de este caso a la oficina de prensa de la fiscalía, pero no ha obtenido respuesta

El complejo de la firma canadiense se encuentra en Pánuco, una comunidad de unos cientos de habitantes del municipio de La Concordia

Según testimonios de pobladores de la zona reunidos por la AFP, desde hace meses se han registrado numerosos secuestros pero que fue este caso el que detonó una reacción de las autoridades

El estado es sacudido por asesinatos y secuestros cotidianos en el marco de las pugnas internas del cartel de Sinaloa, que dejan más de 1.700 personas asesinadas y casi 2.000 desaparecidos en poco más de un año