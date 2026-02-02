Cámaras corporales en agentes del ICE en Minneapolis

Donald Trump expresó su apoyo a la medida. "No fue mi decisión. Se la dejo a ella. En general, es una medida positiva para las fuerzas del orden porque evita que la gente mienta sobre lo sucedido", señaló el presidente.

Esta fue una de las demandas de los demócratas para reforzar las operaciones del departamento tras la muerte de dos manifestantes a manos del ICE, la agencia migratoria.

"En cuanto haya fondos disponibles", prometió Noem, "el programa de cámaras corporales se ampliará a todo el país.

Adquiriremos y distribuiremos rápidamente cámaras corporales a todas las agencias del Departamento de Seguridad Nacional en todo el país". (ANSA).