Camarón ecuatoriano repunta en ventas en 2025 superando al petróleo, espera sostener crecimiento en 2026: gremio

GUAYAQUIL, Ecuador, 16 feb (Reuters) - Las exportaciones ecuatorianas de camarón aumentaron un 20% interanual en 2025, alcanzando los 8.400 millones de dólares, un récord ‌atribuido a un impulso temporal ‌derivado ⁠del aumento de aranceles estadounidenses y la inversión constante en los últimos años, dijo a Reuters el presidente de la asociación de la industria acuícola.

El nivel de ingresos del ​año pasado ⁠convirtió al ⁠camarón en el principal producto de exportación de Ecuador, superando al petróleo en un país cuya economía durante ​mucho tiempo se centró en el crudo. En 2024, las ventas de camarón totalizaron alrededor de ‌7.000 millones de dólares, según el gobierno.

Los aranceles impuestos ​a India, el mayor proveedor de camarón de ​Estados Unidos, por la administración de Donald Trump incidieron en las ventas de Ecuador, ya que este país enfrentaba una tasa arancelaria más baja, explicó José Antonio Camposano, presidente de la Cámara de Acuacultura del Ecuador.

"Fue un efecto marginal porque solamente afectó en Estados Unidos", dijo Camposano en una entrevista el fin de semana ​con Reuters. "Habrá que ver lo que sucede a partir de este año con las nuevas tasas que se impongan".

Trump anunció a principios de este ⁠mes que había alcanzado un acuerdo comercial con India que reduce drásticamente los aranceles estadounidenses sobre los productos indios a cambio de que ‌Nueva Delhi flexibilizara las barreras comerciales y detuviera las compras de petróleo ruso, desplazándolas a Estados Unidos y potencialmente a Venezuela.

Camposano señaló que Ecuador aún mantiene como su principal mercado de colocación del camarón a China, que compra cerca del 48% de su producción. Igualmente, trabajan para sostener sus ventas en Estados Unidos y la Unión Europea, y están creciendo en el mercado japonés.

"Estados Unidos ha crecido de forma importante actualmente, comprando ‌el 22% o 23% en los últimos años, y eso se debe a que el sector invirtió para ⁠poder generar productos de valor agregado", explicó.

Sin embargo, los exportadores ecuatorianos aún se mantienen cautos frente ‌a los factores externos para este año. Camposano asegura que su objetivo es sostener ⁠la exportación de camarón y, de ser posible, alcanzar un crecimiento ⁠no mayor al del 5% en 2026.

"El comportamiento del mercado varía en función de variables: nuestra competencia, que es muy agresiva, y todavía el problema de los aranceles el presidente Trump, que genera cierta incertidumbre en Estados Unidos", añadió.

La producción del sector petrolero ecuatoriano ha disminuido debido a la falta de inversión y ‌otros factores externos, con una caída del 19% ​en las exportaciones de petróleo, hasta los 7.180 millones de dólares, entre enero y noviembre del año pasado.

Las exportaciones no petroleras han crecido de forma constante desde 2023 y el año pasado alcanzaron los 29.400 millones de dólares, un 18,3% más que el año ‌anterior, según cifras del Gobierno. (Reporte Yury García en Guayaquil. Escrito por Alexandra Valencia, Editado por Manuel Farías)