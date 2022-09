Camavinga: "Ancelotti me transmite mucha confianza"

El centrocapista del Real Madrid destaca lo "fácil" y "rápida" que ha sido su adaptación y su relación con el técnico italiano

MADRID, 26 Sep. 2022 (Europa Press) -

El centrocampista francés del Real Madrid Eduardo Camavinga celebró lo "fácil" y "rápida" que ha sido su adaptación al conjunto blanco y la relación con el técnico italiano Carlo Ancelotti, quien, según él, le ha transmitido "mucha confianza" en su primer curso con la camiseta del club de Chamartín.

En una entrevista para la revista GQ que recoge Europa Press, Eduardo Camavinga, quien fue el primer futbolista en desfilar para la firma de moda Balenciaga, reiteró que jugar en el Real Madrid ha sido su "sueño" desde que era joven. "Es el mejor club del mundo y cuando vinieron a ficharme no tuve ninguna duda de que quería venir", manifestó.

Sobre otros centrocampistas del equipo blanco como Toni Kroos y Luka Modric, dijo que ha aprendido "mucho de ellos" como la posición en que juegan en el campo y las características de la misma. "Pero también todo lo que hacen fuera del campo, como practicar deporte después del entrenamiento, descansar. Son cosas que me aplico porque son buenas para mí", indicó.

Cuando llegó el Real Madrid a ficharle admitió que no tuvo "ninguna duda". "Es diferente, es otra dimensión. En Rennes también era muy popular, pero nada que ver con lo que lo soy ahora que juego en el Real Madrid. Cuando viajo a otro país sigo pensando que la gente no me va a reconocer, pero sí que me reconoce, porque los partidos del Madrid se ven en todo el mundo. No ha sido un shock, ya que ya estaba acostumbrado a la popularidad, pero sí que es diferente, es otro nivel", señaló.

Se declaró una "persona extrovertida", por lo que su adaptación al vestuario blanco ha sido fácil y rápida. "Obviamente, mis mejores amigos son franceses, porque es mi idioma, pero me hablo con todos, un poco más con Aurélien (Tchouaméni), Rüdiger, Karim (Benzema), Ferland (Mendy) o David (Alaba). Me gusta vivir aquí, me gusta el ambiente y la gente, y el clima está muy bien", destacó.

A su juicio, Carlo Ancelotti es "uno de los mejores entrenadores del mundo". "Ha sido capaz de ganar muchas competiciones diferentes en muchos países. Es una persona que habla mucho con los jugadores, también con los jóvenes. Cuando llegué me dio unos roles y me explicó lo que quería de mí. Tanto si juego de titular como si salgo del banquillo, siempre me transmite mucha confianza", destacó.

Por otro lado, dijo que Francia es "favorita" en el próximo Mundial de Qatar 2022 porque tiene "mucho jugador de clase mundial". "Francia es el país que me acogió cuando era muy joven, he vivido en Francia desde muy pequeño, tengo la cultura de Francia y la educación de Francia. Es normal que juegue para Francia para devolver a Francia lo que me ha dado. Jugar con la selección francesa en la Copa del Mundo sería un sueño", reconoció.