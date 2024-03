Sobre Vinícius: "Yo le he dicho que pare de hablar"

MADRID, 5 Mar. 2024 (Europa Press) -

El jugador francés del Real Madrid Eduardo Camavinga aseguró este martes que el conjunto madridista "siempre es favorito para ganar la Champions", al mismo tiempo que advirtió de que la mejor manera de afrontar la vuelta de octavos de la competición ante el RB Leipzig es "atacar" y hacer lo que puedan "para marcar goles".

"El Real Madrid es siempre favorito para ganar esta competición. Para ganar, la mejor manera es atacar y vamos a hacer lo que podamos para marcar goles", destacó Eduardo Camavinga en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Leipzig en la Liga de Campeones de este miércoles (21.00).

El centrocampista, de 21 años, afirmó que "es un partido muy importante" para la plantilla. "Lo que queremos es ganar con nuestra afición. Es una competición diferente, más corta que LaLiga y vamos con una mentalidad diferente", dijo.

Un encuentro ante los alemanes en el que el de Cabinda actuaría de nuevo como pivote, la demarcación que más le "gusta". "Puedo jugar también de mediocampo más adelante, pero yo prefiero jugar de pivote. Pienso que tengo que tener más concentración, más goles también, más asistencias y más de focalización en el equipo", señaló.

"He aprendido de Modric su posicionamiento y "la magia que tiene", dijo sobre el croata, mientras que del alemán Toni Kroos mencionó que admira "su calma y su pase largo".

Además, valoró la actitud de su compañero Vinícius Júnior durante los encuentros. "Es buena persona. Yo le he dicho ya que pare de hablar y es una persona que eso le ayuda. Está focalizado en eso. Aunque hablar le ayuda, porque hace goles", señaló, antes de confesar que "nunca había visto" algo como el final del Valencia-Real Madrid del pasado sábado, cuando el árbitro dio por terminado el partido cuando Bellingham se disponía a rematar a gol. "Fue muy, muy raro", sentenció.

Finalmente, Camavinga expresó que no ha hablado con Kylian Mbappé sobre su posible llegada al Real Madrid. "Es un jugador del PSG y no se que va a hacer la próxima temporada. Mbappé no es nuestro jugador y yo voy a respetar al PSG también. En el vestuario solo disfruto y yo no hablo de eso", admitió.