Cambian sede del duelo amistoso en la Argentina y Puerto Rico, de Chicago a Fort Lauderdale

BUENOS AIRES (AP) — El amistoso que el último campeón del mundo, Argentina, tenía previsto disputar contra Puerto Rico el próximo lunes tuvo que cambiar de sede. Los organizadores trasladaron el juego de Chicago a Fort Lauderdale debido al despliegue de la Guardia Nacional dispuesto por el presidente Donald Trump para sofocar violentas protestas contra la detención de migrantes.

Un ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con conocimiento sobre el tema confirmó a The Associated Press el miércoles el cambio de sede y la postergación del encuentro para el martes 14 de octubre. La fuente pidió no ser identificada por no estar autorizada a brindar información pública sobre el asunto.

Efectivos de la Guardia Nacional están posicionados en las afueras de Chicago por orden del presidente Trump para dispersar protestas contra su agresiva operación de detención de inmigrantes.

El amistoso finalmente se disputará en el estadio del Inter Miami, donde juega el capitán de la selección argentina Lionel Messi.