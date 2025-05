BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--may. 15, 2025--

T-Mobile (NASDAQ: TMUS) te trae su mejor oferta de iPhone hasta hoy para que cambiarte sea más fácil que nunca. A partir de hoy, El Un-carrier te dará el nuevo iPhone 16 Pro por cuenta nuestra, sin intercambio requerido, y también cubrirá hasta $800 por línea para ayudar a pagar tus teléfonos actuales de las otras compañías. ¡Esta oferta de iPhone es por tiempo limitado y la mejor que T-Mobile ha tenido jamás! Y está disponible en Experience Beyond, el plan más repleto de beneficios en servicio móvil que también viene con un precio garantizado por 5 años.

Cámbiate a T-Mobile sin intercambio requerido. Te pagamos tu teléfono viejo, quédatelo y llévate el iPhone 16 Pro por cuenta nuestra. Es la mejor oferta de iPhone en T-Mobile hasta hoy. Y además, ahorrarás por lo menos 20% vs. las otras grandes compañías… y obtendrás un precio garantizado por 5 años

“El servicio móvil debería ser simple y sin estrés, y eso es exactamente lo que brinda esta oferta: el último iPhone 16 Pro con el nuevo chip A18 Pro sin complicaciones de intercambio y con ahorros de verdad en un plan repleto de beneficios y un precio garantizado por 5 años. Y por supuesto, todo eso sumado a la red 5G más grande y rápida del país”, señala Vinayak Hegde, director ejecutivo de mercadeo de consumo de T-Mobile. “En momentos en los que todo el mundo está buscando ahorrar y se siente harto de las confusas ofertas para cambiarse y de los extensos contratos de dispositivos de las otras compañías de servicio móvil, con T-Mobile cambiarse es más fácil que nunca”.

Te contamos cómo funciona:

Libérate de las otras compañías: cámbiate a T-Mobile y ayudaremos a pagar tus teléfonos actuales de las otras compañías (incluso si están bloqueados) hasta $800 por línea mediante una tarjeta virtual de prepago Mastercard. Esto también funciona para toda una familia de cuatro personas.

¿No tienes un teléfono para intercambiar? No hay problema: obtén el iPhone 16 Pro por cuenta nuestra con Experience Beyond vía 24 créditos en la factura mensual (más impuestos). Eso significa que recibes un teléfono de $1000 por cortesía de T-Mobile. No necesitas entregar tu teléfono actual. Obtén el último modelo y quédate con tu teléfono viejo. ¡Esta oferta también funciona para toda una familia de cuatro personas!

Experience Beyond: el plan con más beneficios en la industria de servicio móvil

Además de la red 5G más grande y rápida del país, el más nuevo y mejor plan de T-Mobile incluye más de $200 en beneficios adicionales para cada línea, cada mes. Esto significa que los clientes no tienen que elegir entre obtener grandes beneficios a un excelente precio o una gran red: en T-Mobile lo tienen todo. Y además, los clientes que se cambien ahorran por lo menos 20% en comparación con planes similares de las otras grandes compañías, más streaming y wifi en vuelos, y también se aseguran un precio garantizado por 5 años en llamadas, textos y datos, para estar tranquilos el resto de la década. Además, tiene una enorme cantidad de beneficios:

.

: a diferencia de las otras compañías que atrapan a los clientes con contratos de dispositivos durante tres años solo para recibir las mejores ofertas. Además, los clientes nuevos y existentes de T-Mobile siempre obtienen las mismas grandes ofertas en dispositivos.

: Wifi gratis en vuelos, datos de alta velocidad en el extranjero en más de 215 países y destinos, y los datos de alta velocidad para hotspot más generosos en servicio móvil.

incluido sin costo adicional: con más de 560 satélites en constante expansión, la primera y única red de satélites a teléfonos móviles del país se conecta automáticamente a la mayoría de los teléfonos existentes y además se encuentra a años luz de ventaja por delante de las otras compañías.

Y sin importar qué plan tengan, los clientes de T-Mobile reciben el máximo nivel de estatus — Magenta Status — solo por ser clientes. Esto significa wifi gratis en vuelos, exclusivos descuentos en hoteles y autos rentados, regalos semanales a través de T-Mobile Tuesdays y muchísimo más. Todo esto forma parte del objetivo de ofrecer la mejor experiencia en servicio móvil en la red 5G líder del país.

¿Y qué te parece si además le dices adiós a tu proveedor de Internet? Cámbiate a Internet 5G de T-Mobile y ahorra cada mes. ¡Viene con un precio garantizado por 5 años, también en tu plan mensual de Internet! Para más detalles, dirígete aquí: t-mobile.com/home-internet.

Para más detalles sobre las últimas ofertas de iPhone, visita: t-mobile.com/offers/apple-iphone-deals.

Desde la app T-Life, los clientes de T-Mobile pueden manejar su cuenta, hacer un upgrade de sus dispositivos, explorar beneficios exclusivos, acceder a ofertas y regalos de T-Mobile Tuesdays, y más.

Para más información sobre los últimos planes Experience, ingresa aquí: t-mobile.com/plans, o consulta el más reciente anuncio de T-Mobile aquí: t-mobile.com/news/un-carrier/t-mobile-and-metro-unveil-new-plans-with-more-value-and-a-5-year-price-guarantee.

Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Precio garantizado por 5 años: Sujeto a exclusiones, como impuestos y cargos. Garantiza que no vamos a cambiar el precio de las llamadas, textos y datos 5G de los smartphones en nuestra red durante por lo menos 5 años mientras tengas un plan Experience, ni tu precio base correspondiente a datos de Internet 5G móvil fijo durante por lo menos 5 años mientras tengas un plan elegible. Ve exclusiones y más detalles en T-Mobile.com. Ahorra 20%: ahorros vs. planes disponibles similares ofrecidos por AT&T y Verizon, más streaming opcional y wifi en vuelos; las funciones del plan y los impuestos y cargos pueden variar. Los créditos se suspenderán si cancelas alguna línea. $200 en beneficios: según el valor de venta de los beneficios mensuales disponibles con el plan Experience Beyond, como entretenimiento, beneficios para viajes y protección contra llamadas fraudulentas. Ve más detalles en el plan. Algunos beneficios podrían requerir activación. iPhone 16 Pro: si cancelas toda la cuenta antes de recibir 24 créditos en la factura, los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., iPhone 16 Pro 128 GB: $999.99). Los créditos en la factura se terminarán si pagas anticipadamente el dispositivo. El impuesto sobre el precio, antes de los créditos, se paga al momento de la compra. Por tiempo limitado; sujeto a cambio. Requiere calificación crediticia, servicio (plan de $100 o más/mes con AutoPago; más impuestos y cargos) y transferencia (solo AT&T, Verizon, Claro, UScellular, Xfinity, Spectrum y Liberty PR) elegibles. Si cancelaste líneas en los últimos 90 días, podrías tener que reactivarlas primero. Cargo de $35 por conexión del dispositivo a pagar al momento de la compra. Hasta $1,000 vía créditos en la factura; la línea con promoción deberá estar activa y al corriente para recibir los créditos; podría demorar 2 ciclos de facturación. Máx. 4 dispositivos con descuento/cuenta. Podría no ser combinable con algunas ofertas, descuentos o promociones. Pago del teléfono: la tarjeta puede tardar 15 días. Requiere un nuevo smartphone financiado, calificación crediticia, una transferencia desde una compañía de servicio móvil pospagado elegible y servicio elegibles. El cargo por cancelación anticipada de la compañía y el saldo del dispositivo, incluido el arrendamiento con opción a compra, hasta $800, se pagará con tarjeta virtual de prepago Mastercard® (no se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses). Hasta 4 líneas. Tarjeta emitida por Sunrise Banks N.A., miembro de FDIC.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Para más información, visita https://www.t-mobile.com

