Cambio climático amenaza moáis de Isla de Pascua

Un estudio de la Universidad de Hawái, desarrollado mediante modelos computacionales, halló que, con el aumento del nivel del mar, en 2080 las marejadas ciclónicas estacionales podrían cubrir Ahu Tongariki, la zona más emblemática del Parque Nacional Rapa Nui, hogar de 15 moáis y otros 51 sitios arqueológicos.

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el nivel del mar en la isla podría aumentar entre 0,32 y 0,70 m y entre 0,48 y 0,94 m para finales de siglo en escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero intermedios y muy altos.

Sin embargo, el estudio indica que "las profundas incertidumbres respecto a los procesos de las capas de hielo impiden descartar que los niveles globales del mar se acerquen a los 2 m para 2100 y a los 5 m para 2150".

Se estima que los moáis fueron construidos por el pueblo Rapa Nui entre los siglos X y XVI para honrar a sus ancestros y están dispuestos mirando hacia adentro de la isla para proteger a sus descendientes. (ANSA).