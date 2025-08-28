Cambio climático intensificó los letales incendios en Turquía, Grecia y Chipre, según estudio

ATENAS (AP) — El cambio climático, que ha provocado temperaturas abrasadoras y una disminución de las precipitaciones, hizo que los incendios forestales masivos en Turquía, Grecia y Chipre este verano ardieran con mucha más intensidad, según un nuevo estudio publicado el jueves.

El trabajo de World Weather Attribution indicó que los fuegos que mataron a 20 personas, obligaron a evacuar a 80.000 y quemaron más de un millón de hectáreas (2,47 millones de acres) fueron un 22% más intensos en 2025, el peor año registrado de incendios forestales en Europa.

Cientos de incendios forestales declarados en el Mediterráneo oriental en junio y julio se vieron impulsados por temperaturas superiores a 40 grados Celsius (unos 104 Fahrenheit), condiciones de sequía extrema y fuertes vientos.

WWA, un grupo de investigadores que examina si los fenómenos meteorológicos extremos están vinculados al cambio climático y en qué medida, calificó sus hallazgos como "preocupantes".

"Nuestro estudio constata una fortísima señal de cambio climático hacia condiciones más cálidas y secas", afirmó Theodore Keeping, investigador del Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres.

“Hoy, con 1,3º C de calentamiento, estamos viendo nuevos extremos en el comportamiento de los incendios forestales que han llevado a los bomberos al límite. Pero nos dirigimos hacia hasta 3º C este siglo a menos que los países transiten más rápidamente hacia energías no fósiles”, agregó Keeping.

El estudio halló que las precipitaciones invernales previas a los incendios forestales habían disminuido en aproximadamente un 14% desde la era preindustrial, cuando comenzó la fuerte dependencia de los combustibles fósiles.

También determinó que, debido al cambio climático, ahora es 13 veces más probable que se produzcan períodos de una semana de aire seco y caliente que preparan la vegetación para arder.

El análisis también encontró un aumento en la intensidad de los sistemas de altas presiones que intensificaron los vientos extremos del norte, conocidos como vientos etesios, que avivaron las llamas.

Gavriil Xanthopoulos, director de investigación en el Instituto de Ecosistemas Forestales Mediterráneos de la Organización Agrícola Helénica en Grecia, comentó que antes los bomberos podían esperar a que estos vientos amainaran para controlar los incendios.

“Parece que ya no pueden contar con este patrón”, manifestó, añadiendo que se necesitan más estudios para entender cómo los patrones de viento alcanzan altas velocidades con más frecuencia.

Flavio Lehner, profesor adjunto de Ciencias de la Tierra y Atmosféricas en la Universidad de Cornell, quien no participó en la investigación de WWA, señaló que su resumen y cifras clave eran consistentes con la literatura existente y su comprensión de cómo el cambio climático está haciendo que el clima sea más propicio para los incendios forestales.

El cambio climático está "preparando el terreno para más temporadas de incendios forestales graves" en el Mediterráneo, comentó Lehner.

___

La cobertura climática y ambiental de Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentre los estándares de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y áreas de cobertura financiadas en AP.org.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.