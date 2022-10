Cambio en la rotación medido en un gran asteroide cercano a la Tierra

Astrónomos han medido un cambio en el período de rotación del asteroide cercano a la Tierra 3200 Faetón, potencialmente peligroso, futuro objetivo de la misión espacial japonesa DESTINY+.

Faetón es solo el undécimo asteroide con un cambio medido en su período de rotación, y es el más grande de ellos.

Un equipo de científicos dirigido por el Observatorio de Arecibo y la Universidad de Florida Central anunciaron el descubrimiento en la 54ª reunión anual de la División de Ciencias Planetarias de la Sociedad Astronómica Estadounidense.

Faetón tiene un diámetro medio de unos 5,4 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los asteroides más grandes que se acerca lo suficiente a la Tierra como para ser clasificado como potencialmente peligroso. Sin embargo, la órbita de Faetón se conoce con mucha precisión y no representa una amenaza para la Tierra en el futuro previsible.

Faetón gira una vez cada 3,6 horas, y ese período de rotación está disminuyendo en unos 4 milisegundos por año. El siguiente asteroide más grande con un cambio medido en su período de rotación es el asteroide cercano a la Tierra 1685 Toro, con un diámetro de unos 3,5 kilómetros.

Debido a sus interesantes características, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) seleccionó a Faetón como el objetivo de la próxima misión DESTINY+, cuyo lanzamiento está programado para 2024 y sobrevolará Phaethon en 2028. Los objetivos de la misión DESTINY+ son realizar observaciones de Faetón y polvo interplanetario y demostrar tecnologías para la exploración del espacio profundo.

Faetón se ha observado con frecuencia con curvas de luz óptica, que muestran variaciones en su brillo a medida que gira, y fue observado por el radar del Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo Goldstone de la NASA. Faetón también se ha observado a través de ocultaciones estelares, en las que el asteroide parece pasar frente a una estrella, visto desde ciertos lugares de la Tierra, lo que hace que la estrella desaparezca brevemente.

El científico planetario de Arecibo Sean Marshall ha estado liderando los esfuerzos para utilizar estos datos de observación para determinar el tamaño, la forma y el estado de rotación de Phaethon, en apoyo de la misión DESTINY+.

Con datos de radar, curvas de luz óptica de 1989 a 2021 y ocultaciones de 2019 a 2021, Marshall derivó un modelo de forma que muestra que Faetón tiene una forma superior, algo redondeada con una cresta alrededor de su ecuador, similar a las formas de los objetivos de naves espaciales recientes 101955 Bennu y 162173 Ryugu.

Mientras intentaba finalizar el modelo de forma, Marshall inesperadamente tuvo dificultades para ajustar las observaciones de la curva de luz más recientes, de finales de 2021.

"Las predicciones del modelo de formas no coincidían con los datos", dice Marshall en un comunicado. "Los momentos en que el modelo era más brillante claramente no estaban sincronizados con los momentos en que se observó que Faetón era más brillante. Me di cuenta de que esto podría explicarse porque el período de rotación de Faetón cambió ligeramente en algún momento antes de las observaciones de 2021, tal vez debido a una actividad similar a la de un cometa cuando estaba cerca del perihelio en diciembre de 2020".

Después de investigar más detenidamente, Marshall dice que descubrió que el conjunto completo de datos, desde 1989 hasta 2021, podría ajustarse a un modelo con aceleración de rotación constante. Este modelo acelerado proporcionó un ajuste mucho mejor a los datos de 2021 y también mejoró ligeramente los ajustes del modelo a los datos de años anteriores.

La aceleración medida es de 3,7 x 10-8 rad/día2, lo que equivale a la disminución del período de rotación de Faetón en unos 4 milisegundos por año. Este cambio, aunque pequeño, es suficiente para notarse en un extenso conjunto de datos de observación que abarcan 32 años y miles de rotaciones de Faetón.

"Esta es una buena noticia para el equipo de DESTINY+, ya que un cambio constante significa que la orientación de Phaethon en el momento del sobrevuelo de la nave espacial se puede predecir con precisión, por lo que sabrán qué regiones serán iluminadas por el Sol", dice Marshall.

Faetón fue descubierto por Simon Green y John Davies en 1983 en datos del Satélite Astronómico Infrarrojo (IRAS), el primer asteroide descubierto en datos de naves espaciales. Poco después de su descubrimiento, Fred Whipple lo reconoció como el cuerpo principal de la lluvia de meteoritos Gemínidas que es visible desde la Tierra a mediados de diciembre.

Designado originalmente como 1983 TB, el asteroide más tarde se llamó Faetón, el hijo del dios sol Helios en la mitología griega. Este nombre es apropiado porque su órbita lo lleva a 21 millones de kilómetros (13 millones de millas) del Sol, menos de la mitad de la distancia del perihelio del planeta Mercurio. Las observaciones han demostrado que Faetón tiene un espectro extremadamente azul, una rareza entre los asteroides.

El acercamiento más cercano de Faetón desde su descubrimiento ocurrió en diciembre de 2017, cuando pasó a 10 millones de kilómetros (6,4 millones de millas o 27 distancias lunares) de la Tierra. Durante cinco noches alrededor de ese acercamiento cercano, Faetón fue observado con el sistema de radar planetario financiado por la NASA del Observatorio de Arecibo, lo que produjo un conjunto detallado de imágenes de radar. Esta fue la primera gran campaña de radar planetario de Arecibo.

Europa Press