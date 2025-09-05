Cambio en reglamento del Senado aceleraría nombramientos para Consejo de la Fed, según asesor republicano

Por Richard Cowan

WASHINGTON, 5 sep (Reuters) -

Una propuesta de cambio en las reglas del Senado que podría debatirse tan pronto como a principios de la próxima semana colocaría las nominaciones de la Junta de la Reserva Federal del presidente Donald Trump en una vía rápida, si es aprobada por la cámara controlada por los republicanos, dijo el viernes un asesor republicano del Senado.

El mandatario republicano ha nominado a Stephen Miran para ocupar una vacante en la junta de la Reserva Federal. Si se aprueba rápidamente el cambio en las normas del Senado sobre la gestión de las nominaciones presidenciales, Miran podría incorporarse al banco central antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar los tipos de interés, que se celebrará los días 16 y 17 de septiembre.

Con el cambio de reglamento, todas las nominaciones del poder ejecutivo, excepto los cargos ministeriales y los jueces federales, podrían tramitarse más rápidamente en la cámara. Varias nominaciones se agruparían y se votarían "en bloque" según la norma propuesta.

El asistente, que habló bajo condición de anonimato, añadió que si el Comité Bancario del Senado aprueba la nominación de Miran y la envía al pleno para su votación de confirmación antes de que se apruebe el cambio de normas, la nominación de Miran podría debatirse y votarse bajo las normas actuales de la cámara, que llevan más tiempo.

Miran trabaja actualmente

en el Gobierno de Trump como presidente del Consejo de Asesores Económicos del mandatario.

Los republicanos controlan el Senado con un margen de 53-47.

La modificación del reglamento requeriría solo un voto de mayoría simple, lo que significa que podría aprobarse con los votos de los republicanos.

(Reporte de Richard Cowan, Edición de Franklin Paul; Editado en Español por Sofía Díaz Pineda)