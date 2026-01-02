Camboya acusa a Tailandia de "anexar" un pueblo fronterizo

Camboya acusó el viernes a las fuerzas tailandesas de tomar el control de un pueblo fronterizo y "anexar" la zona tras la tregua que puso fin a violentos combates entre ambos vecinos del sudeste asiático

Los dos países mantienen un largo contencioso sobre el trazado de su frontera de 800 kilómetros, fijado durante el periodo colonial francés, y degeneró en enfrentamientos militares en varias ocasiones el año pasado

Los combates de diciembre provocaron decenas de muertos y el desplazamiento de casi un millón de personas en ambos lados

Ambos países firmaron una tregua el 27 de diciembre, comprometiéndose a congelar los movimientos de tropas y a poner fin a los enfrentamientos, que se habían extendido a casi todas las provincias fronterizas

El ministro camboyano de Información, Neth Pheaktra, afirmó el viernes que "el ejército tailandés inició la anexión ilegal de territorios camboyanos, incluido el pueblo de Chouk Chey"

Según él, las fuerzas tailandesas dañaron edificios civiles, instalaron alambre de púas y contenedores para crear una "cerca fronteriza", y se desplegaron para administrar las zonas disputadas

"La afirmación unilateral de soberanía de Tailandia por la fuerza también se evidenció con el despliegue de la bandera nacional tailandesa", agregó

El ejército tailandés niega la versión de Phnom Penh y de artículos recientes que afirman que Tailandia usó la fuerza para "apoderarse de territorios" camboyanos, asegurando que las zonas bajo control tailandés siempre habían pertenecido a Tailandia

Los lugares en cuestión, que no fueron mencionados específicamente, "eran originalmente zonas donde las fuerzas camboyanas habían desplegado tropas y donde se habían asentado civiles camboyanos, invadiendo la soberanía tailandesa", declaró el ejército tailandés en un comunicado