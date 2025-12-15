Camboya: Acusa a Tailandia de haber bombardeado su territorio

Recientemente estallaron enfrentamientos en la frontera entre Tailandia y Camboya, que causaron la muerte de al menos 31 personas y obligaron a 800.000 a huir de sus hogares a ambos lados de la frontera.

En julio ya se habían producido combates, con saldo de muertos y heridos.

Bangkok y Phnom Penh se acusan mutuamente de iniciar los enfrentamientos y atacar a la población civil.

Camboya depende en gran medida del turismo para su economía, y entre sus sitios más visitados se encuentra el templo de Angkor Wat. El año pasado, el país anunció haber recibido 6,7 millones de turistas, pero entre julio y septiembre de este año, la asistencia fue un tercio menor que en 2019, el año anterior a la pandemia de COVID-19.

Ambos países mantienen una disputa fronteriza centenaria que escaló a combates armados.

Las disputas se derivan en gran medida de un mapa de 1907 elaborado bajo el dominio colonial francés que se utilizó para separar Camboya de Tailandia. Camboya utilizó el mapa como referencia para reclamar territorio, mientras que Tailandia argumentó que el mapa es inexacto. (ANSA).