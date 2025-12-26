Camboya acusa a Tailandia de intensificar los bombardeos

"El ejército tailandés desplegó aviones de combate F-16 que lanzaron al menos 40 bombas, intensificando los ataques en la zona de la aldea de Chok Chey", declaró el Ministerio de Defensa de Phnom Penh en un comunicado.

Por su parte, medios tailandeses informaron que las fuerzas camboyanas lanzaron ataques masivos durante la noche a lo largo de la frontera en la provincia de Sa Kaeo (sureste), donde varias viviendas resultaron dañadas por los bombardeos.

Camboya y Tailandia iniciaron cuatro días de conversaciones el miércoles para intentar poner fin a sus sangrientos combates, según funcionarios camboyanos.

La reunión se celebra en un cruce fronterizo en la provincia suroriental de Chanthaburi, Tailandia.

El primer ministro camboyano, Hun Manet, anunció en Facebook que habló por teléfono con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para tratar "cómo asegurar un alto el fuego en la frontera entre Camboya y Tailandia".

Un prolongado conflicto sobre la demarcación de los 800 kilómetros de frontera ha enfrentado a ambos países. Este conflicto se intensificó este año, dejando aproximadamente 40 muertos y 300.000 desplazados en cinco días de enfrentamientos en julio, antes de que la tregua finalmente fracasara. (ANSA).