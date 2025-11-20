Camboya.- Al menos trece muertos por la caída de un autobús a un río en Camboya

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos trece personas han muerto y otra veintena más han resultado heridas, 14 de ellas de gravedad, después de que el autobús nocturno en el que viajaban cayera este jueves desde un puente a un río en la provincia de Kampong Thom, en el centro de Camboya.

Un policía del distrito de Sandan ha explicado que las trece víctimas mortales fallecieron dentro del bus cuando cayó al agua, mientras que los servicios de emergencias han podido rescatar con vida a 20 personas, según recoge el diario 'The Phnom Penh Post'.

El accidente ha tenido lugar sobre las 04.00 horas (hora local), en la localidad de Chey Chumnas. Las primeras hipótesis apuntan a que la causa del suceso se debió a que el conductor se quedó dormido, lo que provocó que el vehículo chocara contra la barrera del puente y cayera al agua.

La compañía del autobús —Virak Rithy Transport— ha donado 1 millón de rieles (217 euros) a las familias de cada víctima para ayudar con los gastos funerarios y se ha comprometido a que la indemnización se gestione a través de su compañía de seguros.