Camboya anuncia la imposición del servicio militar obligatorio en 2026 en medio de las tensiones con Tailandia

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - Primer ministro de Camboya, Hun Manet, ha anunciado este lunes que impondrá el servicio militar obligatorio en 2026 y que aumentará su presupuesto en defensa en pleno aumento de las tensiones con Tailandia por las disputas territoriales bilaterales. La legislación sobre reclutamiento, que obliga a los ciudadanos entre 18 y 30 años a servir en el Ejército durante un periodo de 18 meses, fue aprobada por el Parlamento en 2006, si bien nunca se llegó a implementar. El Gobierno busca impulsar ahora una enmienda para aumentar a 24 meses el servicio militar obligatorio. Manet ha explicado durante una ceremonia de inauguración de un centro de entrenamiento de la Gendarmería Real en la provincia de Kompung Chinang, en el centro del país, que el Gobierno también tiene previsto aumentar el presupuesto en defensa para "salvaguardar la integridad territorial de Camboya". Por otro lado, con respecto a las tensiones en la frontera, el primer ministro camboyano se ha mostrado a favor de "evitar el uso de la fuerza", si bien ha resaltado que Nom Pen "se reserva el derecho a utilizar todos los medios de legítima defensa y protección de su soberanía". "Camboya busca claridad porque Tailandia sigue actuando unilateralmente", ha expresado, agregando que el país abrirá su frontera si Bangkok garantiza que los cierres "unilaterales" no se repiten, si reabren todos los pasos fronterizos y si no se producen "aperturas parciales" con horarios limitados. En este sentido, ha asegurado que si lleva a cabo estas tres medidas habrá reciprocidad en "cinco horas". "Hemos establecido estas condiciones porque no queremos seguir jugando al ratón y al gato", ha dicho, según ha recogido la agencia de noticias AKP. Desde el pasado 24 de junio, la frontera tailandesa permanece casi totalmente cerrada y solo se permiten ingresos o salidas en casos médicos humanitarios. De la misma forma, Camboya ha cerrado sus cruces terrestres en represalia. Las relaciones bilaterales se han deteriorado después de que el pasado 28 de mayo un soldado camboyano muriera a manos de las fuerzas tailandesas en las proximidades del templo de Preah Vihear, cerca del paso de Chong Bok, situado en una zona en disputa entre los dos países. Si bien los ejércitos de los dos países han acordado reducir las tensiones, las partes han introducido diferentes medidas que han sido condenadas por el vecino. El templo hindú de Preah Vihear, que se remonta al siglo XI, está en la frontera entre los dos países y ha sido objeto de numerosas disputas entre las partes, si bien la Corte Internacional de Justicia (CIJ) avaló que este pertenece a Camboya.