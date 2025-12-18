Camboya dice que el ejército tailandés bombardeó zona fronteriza de Poipet

El Ministerio de Defensa de Camboya acusó el jueves al ejército tailandés de bombardear la zona de Poipet, conocida por sus casinos, un cruce entre los dos países inmersos en enfrentamientos fronterizos.

Las fuerzas tailandesas "lanzaron dos bombas en la región del municipio de Poipet, provincia de Banteay Meanchey" alrededor de las 11H00 (04H00 GMT) del jueves, indicó el ministerio camboyano en un comunicado.

Tailandia no se había pronunciado sobre la denuncia hasta inicios de la tarde del jueves.

Al menos 21 personas han muerto en Tailandia y 17 en Camboya y 800.000 personas han sido desplazadas desde que los dos vecinos del sudeste asiático reanudaron los enfrentamientos el 7 de diciembre, según las autoridades.

El conflicto se origina en una disputa territorial sobre la demarcación de los 80 kilómetros de fronteras y una serie de templos antiguos a lo largo de la zona limítrofe.

Cada bando culpa al otro por instigar los nuevos combates.

El Ministerio del Interior de Camboya afirmó el martes que al menos cuatro casinos del país fueron dañados por los bombardeos tailandeses.