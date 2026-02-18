Camboya dice que Tailandia está ocupando territorio tras el alto el fuego

Por Simon Lewis

WASHINGTON, 18 feb (Reuters) -

El primer ministro camboyano, Hun Manet, dijo el martes a Reuters que los soldados tailandeses están ocupando territorio camboyano tras los combates del año pasado, a pesar del acuerdo de paz negociado por el presidente estadounidense Donald Trump, y pidió a Tailandia que permita que una comisión conjunta de fronteras comience a trabajar en la frontera en disputa.

En su primera entrevista con medios internacionales, Hun Manet, que tomó el poder de manos de su padre en 2023, elogió el acercamiento con Washington y afirmó que su Gobierno estaba trabajando para hacer frente a los centros de estafas cibernéticas que han proliferado en el país.

Hun Manet viajó a Washington para asistir a una reunión de la Junta de Paz de Trump esta semana y dijo que esperaba que el nuevo organismo pudiera contribuir a distender la situación en la frontera, que describió como "frágil" a pesar del alto el fuego de diciembre que puso fin a los nuevos combates.

La junta se creó para supervisar un plan de paz para Gaza, pero Trump ha afirmado que podría asumir un papel más amplio.

Tailandia ha afirmado que mantiene las posiciones de sus soldados como parte de las medidas de distensión y ha negado que esté ocupando territorio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores tailandés no respondió inmediatamente a las preguntas sobre los comentarios de Hun Manet.

"VIOLACIÓN DE NUESTRA SOBERANÍA"

Los comentarios del líder camboyano sobre el conflicto fronterizo ponen de relieve el riesgo de que el conflicto se reavive de nuevo, a pesar de que Trump siga promoviendo el éxito del acuerdo de paz.

Los peores combates en más de una década, que estallaron en julio, han desplazado a cientos de miles de personas y han interrumpido el comercio a lo largo de los 817 kilómetros de frontera.

El acuerdo de paz firmado en octubre con Trump y el primer ministro de Malasia se rompió en cuestión de semanas, antes de que se alcanzara un nuevo alto el fuego el 27 de diciembre.

"Todavía tenemos soldados tailandeses ocupando territorio camboyano en muchas zonas del interior. Esto va más allá incluso de la propia reivindicación unilateral de Tailandia... de la línea fronteriza", dijo Hun Manet a Reuters.

Según Hun Manet, los soldados tailandeses habían colocado contenedores de transporte y alambre de púas dentro de lo que Tailandia había reconocido durante mucho tiempo como territorio camboyano y que los residentes no podían regresar a sus hogares.

"No se trata de una acusación, sino de una declaración de los hechos sobre el terreno", dijo.

Camboya no podía aceptar lo que él denominó "una violación de nuestra soberanía o integridad territorial", dijo.

"La única forma de verificarlo es utilizando el mecanismo técnico del que disponemos, basado en los tratados y en todos los acuerdos que tenemos. Por lo tanto, esperamos que Tailandia esté de acuerdo y permita que la Comisión Conjunta de Fronteras comience a trabajar lo antes posible", dijo Hun Manet.

El mandatario añadió que Tailandia había alegado las elecciones del 8 de febrero como motivo para no iniciar los trabajos de demarcación. El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, se subió a la ola del nacionalismo en las elecciones tras el conflicto fronterizo.

"Ahora que las elecciones han terminado, esperamos que Tailandia pueda empezar, al menos a nivel técnico, a medir y demarcar la zona conflictiva, para que podamos volver a la normalidad", dijo Hun Manet.

(Información de Simon Lewis; edición de Ethan Smith y Lincoln Feast; edición en español de María Bayarri Cárdenas)