Camboya: El vice primer ministro de Camboya apuesta por nominar a Trump para el Nobel de la Paz

MADRID, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - El vice primer ministro de Camboya, Sun Chanthol, ha afirmado este viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debería ser nominado para recibir el premio Nobel de la Paz por su ayuda a la hora de lograr un alto el fuego que pusiera fin a los enfrentamientos entre las tropas tailandesas y camboyanas en la frontera. Así se ha pronunciado durante una entrevista con el diario 'The Wall Street Journal', donde ha alabado la intervención del presidente norteamericano y ha aseverado que, sin su participación, los dos países "no habrían llegado seguramente a un acuerdo para poner fin a los ataques" que han dejado más de 40 muertos durante el último mes. "Debería recibir el Nobel, no solo por lo que hizo en Camboya sino también en otras partes", ha apuntado Chantol, que ha recalcado que el Gobierno tiene previsto nominarlo ante el Comité Noruego del Nobel, encargado de elegir al ganador o ganadora. Trump aclaró la semana pasada que su Administración no pactaría acuerdo comercial con ninguno de estos dos países si los enfrentamientos continuaban en la frontera. Ambos se arriesgaban a la imposición de aranceles al 36% de sus exportaciones a partir de este mismo viernes en caso de seguir con los ataques.