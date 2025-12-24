Camboya: Iniciadas las negociaciones con Tailandia para cese de combates

Según las autoridades camboyanas, las conversaciones se llevan a cabo en un puesto de control fronterizo en la provincia tailandesa de Chanthaburi y se espera que duren cuatro días.

El Ministerio de Defensa tailandés declaró que Bangkok "espera mucho que la reunión tenga resultados positivos", pero considera que el éxito depende de la parte camboyana.

Por su parte, el Ministerio del Interior camboyano ha declarado que es "optimista de que la parte tailandesa demostrará sinceridad" en la implementación de un posible alto el fuego.

Los combates reanudados este mes, a pesar de un alto el fuego promovido por Donald Trump, han provocado la muerte de más de 40 personas y han obligado a cerca de un millón de personas a abandonar sus hogares, afirman las autoridades.

Otros combates con muertos y heridos se habían registrado en julio. Bangkok y Phnom Penh se acusan mutuamente de haber iniciado los enfrentamientos y de atacar a civiles. (ANSA).