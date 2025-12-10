Camboya se retira de Juegos del Sudeste Asiático en Tailandia
Camboya se retiró el miércoles de los Juegos del Sudeste Asiático (SEA) en medio de la escalada de su conflicto con el país anfitrión, Tailandia, que ha desplazado a cientos...
Camboya se retiró el miércoles de los Juegos del Sudeste Asiático (SEA) en medio de la escalada de su conflicto con el país anfitrión, Tailandia, que ha desplazado a cientos de miles de personas, informaron los organizadores.
"Se confirma que Camboya se retiró", declaró a AFP Akarin Hiranprueck, alto cargo de los Juegos SEA.
Al menos 11 personas entre soldados y civiles han muerto en ambos países desde que estallaron los enfrentamientos el domingo.
Los Juegos SEA se extienden hasta el 20 de diciembre en Bangkok y la vecina provincia costera de Chonburi, con miles de atletas de los países del sudeste asiático compitiendo en eventos como fútbol, esgrima, patinaje, vela y luchas.
Camboya ya se había retirado de ocho de las disciplinas en los juegos de Tailandia alegando motivos de seguridad.
