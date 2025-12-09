LA NACION

Camboya tomó "represalias" en enfrentamientos fronterizos con Tailandia (ex primer ministro)

El influyente ex primer ministro de Camboya Hun Sen dijo el martes que su país había tomado represalias en los enfrentamientos fronterizos con Tailandia, después de que Phnom Penh...

El influyente ex primer ministro de Camboya Hun Sen dijo el martes que su país había tomado represalias en los enfrentamientos fronterizos con Tailandia, después de que Phnom Penh negara durante dos días haber contraatacado.

"Después de ser pacientes por más de 24 horas para respetar el alto el fuego y dar tiempo para evacuar a las personas a un lugar seguro, ayer por la noche tomamos represalias con más (respuestas) anoche y esta mañana", escribió en Facebook Hun Sen, quien actualmente es el presidente del Senado.

"Nuestras fuerzas deben combatir en todos los puntos que el enemigo ha atacado (...) Ahora luchamos para defendernos nuevamente", agregó.

