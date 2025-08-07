Camboya y Tailandia acuerdan la presencia de observadores de la Asean para asegurar el alto el fuego

Por Rozanna Latiff

KUALA LUMPUR, 7 ago (Reuters) - Los máximos responsables de defensa de Camboya y Tailandia acordaron el jueves permitir que observadores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) inspeccionen las zonas fronterizas en disputa y ayuden a garantizar que no se reanuden las hostilidades tras un violento conflicto de cinco días que terminó con un alto el fuego a finales de julio.

Los vecinos del sudeste asiático vivieron el mes pasado los peores combates en más de una década, intercambios de fuego de artillería y bombardeos de aviones de combate que se cobraron al menos 43 vidas y desplazaron a más de 300.000 personas a ambos lados de la frontera.

Los combates continuaron a pesar de las intervenciones diplomáticas de China y Malasia, presidente del bloque regional ASEAN, que pidieron moderación.

Los líderes de Camboya y Tailandia solo acudieron a la mesa de negociaciones cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les dijo que las negociaciones arancelarias no continuarían a menos que hubiera paz, según informó Reuters en exclusiva.

El ministro de Defensa de Camboya, Tea Seiha, y el ministro de Defensa en funciones de Tailandia, Nattaphon Narkphanit, se reunieron el jueves en el cuartel general de las Fuerzas Armadas de Malasia, en Kuala Lumpur, para concretar los términos de un cese permanente de las hostilidades.

"Habrá un equipo de observación de agregados militares de la ASEAN con base en Tailandia y Camboya, dirigido por Malasia", dijo Nattaphon a los periodistas en una rueda de prensa posterior a la reunión, y añadió que los inspectores extranjeros con base en cualquiera de los dos países no cruzarían la frontera. "Tailandia y Camboya son vecinos con una frontera compartida que pueden alejarse el uno del otro (...). Una resolución permitirá a nuestra gente volver a vivir en paz", dijo.

Tailandia y Camboya afirmaron en un comunicado conjunto que mantendrían más conversaciones dentro de dos semanas y dentro de un mes.

Las condiciones de paz se formularon durante tres días de conversaciones entre altos cargos en Kuala Lumpur y se ultimaron el cuarto día en presencia de observadores de China y Estados Unidos.

"Ambas partes acordaron las condiciones de aplicación del alto el fuego y la mejora de la comunicación entre los dos ejércitos", dijo el primer ministro camboyano, Hun Manet, en las redes sociales.

Tailandia y Camboya llevan décadas disputándose partes no delimitadas de su frontera terrestre de 817 kilómetros, trazada por primera vez por Francia en 1907, cuando Camboya era su colonia.

(Información de Rozanna Latiff en Kuala Lumpur y Panarat Thepgumpanat, Chayut Setboonsarng y Panu Wongcha-um en Bangkok; edición de David Stanway; edición en español de María Bayarri Cárdenas)