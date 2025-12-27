Camboya/Tailandia.- China y EE. UU. aplauden el acuerdo de alto el fuego entre Camboya y Tailandia

MADRID, 27 Dic. 2025 (Europa Press) - Los gobiernos de China y de Estados Unidos han aplaudido este sábado el acuerdo de alto el fuego firmado en las últimas horas por las autoridades de Camboya y de Tailandia, que busca poner fin al último episodio de un conflicto fronterizo que ha dejado alrededor de un centenar de muertos en dos semanas. Por un lado, un portavoz del Ministerio de Exteriores chino ha manifestado que Pekín "acoge con satisfacción" la firma de la declaración conjunta de alto el fuego, que "demuestra que el diálogo y la consulta son una forma realista y eficaz de resolver disputas complejas". "China está dispuesta a seguir proporcionando plataformas y creando las condiciones para una comunicación más integral y específica entre Camboya y Tailandia", ha declarado el portavoz, según reza un comunicado publicado por la cartera ministerial en su página web. También ha informado de que el ministro de Exteriores, Wan Yi, se reunirá con sus homólogos camboyano y tailandés, Prak Sokhonn y Norodom Sihasak, respectivamente, en la provincia china de Yunnan (sur) este domingo y lunes, en un encuentro en el que participarán también representantes de las Fuerzas Armadas de los tres países. Con todo, ha subrayado que "China desempeñará un papel constructivo en la consolidación del alto el fuego, la reanudación de los intercambios (bilaterales), la reconstrucción de la confianza política mutua, la recuperación de las relaciones y el mantenimiento de la paz regional a su manera". Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha sido más breve: "Estados Unidos celebra el anuncio de Camboya y Tailandia (...) Instamos a ambos países a cumplir de inmediato este compromiso e implementar plenamente los términos del acuerdo de paz de Kuala Lumpur", ha escrito en su perfil de la red social X. La tensión entre los dos países ha aumentado a medida que se registran más ataques en la zona fronteriza, donde 96 personas han muerto ya en ambos territorios a lo largo de este mes de diciembre. Las autoridades tailandesas cifran en 23 los militares fallecidos —a los que hay que sumar 42 civiles muertos—, mientras que otros 31 civiles han muerto en territorio camboyano. Los dos países han intercambiado múltiples acusaciones de provocaciones a lo largo de las últimas semanas en la frontera, reavivando la escalada de julio que desembocó en el citado acuerdo y que condujo en apenas cinco días a la muerte de medio centenar de personas y cientos de miles de desplazados.