Camboya/Tailandia.- La ASEAN confirma la presencia de nuevas minas en la frontera entre Tailandia y Camboya

MADRID, 14 Nov. 2025 (Europa Press) -

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) ha confirmado la presencia de nuevas minas antipersona en la frontera entre Tailandia y Camboya a medida que aumenta la tensión entre las partes después de que varios militares tailandeses resultaran heridos por la explosión de una mina cerca de la frontera entre los dos países.

El ministro de Exteriores de Malasia, Mohamad Hasan, ha indicado que los observadores de la organización desplegados en los dos países han verificado la presencia de minas "colocadas recientemente", unas declaraciones que llegan a medida que Kuala Lumpur prepara nuevas conversaciones para lograr una disminución de la tensión en calidad de mediador.

Si bien no ha apuntado a un posible responsable, la explosión del lunes llevó a las autoridades tailandesas a suspender el acuerdo de paz alcanzado en verano con Camboya tras una serie de enfrentamientos en la frontera. Bangkok insiste en que la deflagración coincidía con la de una mina antipersona durante labores de patrullaje rutinario por parte de militares tailandeses.

"Los equipos de la ASEAN en Tailandia y Camboya han informado de la presencia de estas minas, por lo que me he puesto en contacto con la parte tailandesa", ha afirmado, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Bernama. "Espero que la situación se calme y que continúen las conversaciones de paz", ha señalado.

Se trata de la primera vez que la ASEAN confirma la presencia de estas minas a lo largo de la frontera. Las autoridades de Tailandia han acusado a Camboya de mostrar una clara "irresponsabilidad" y han afirmado que la situación es "lamentable".

Las Fuerzas Armadas tailandesas han indicado que a pesar de que la parte camboyana asegura que la situación "permanece tranquila", las tensiones "han aumentado a raíz de la suspensión" del pacto, alcanzado tras cinco días de enfrentamientos el pasado mes de julio.

Estos combates se saldaron con más de 40 muertos y 300.000 desplazados en ambos territorios.