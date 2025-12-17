Camboya/Tailandia.- La UE pide restaurar el alto el fuego y ofrece imágenes por satélite para su supervisión

BRUSELAS, 17 Dic. 2025 (Europa Press) - La Unión Europea (UE) ha reclamado este miércoles "la restauración inmediata" del acuerdo de alto el fuego entre Tailandia y Camboya y ha ofrecido la posibilidad de entregar imágenes por satélite para la supervisión del mismo, ante el repunte de las hostilidades en la frontera entre ambos países durante los últimos días. "No se debe permitir que el conflicto entre Tailandia y Camboya se agrave aún más. Por eso, es necesario restaurar de inmediato el alto el fuego", ha dicho la Alta Representante de la UE para Política Exterior y Seguridad Común, Kaja Kallas, a través de un mensaje en su cuenta en la red social X. "Seguiré colaborando para ayudar a salir del ciclo de escalada. La UE puede ofrecer imágenes satelitales para la vigilancia del alto el fuego", ha señalado, antes de confirmar que es el mensaje que ha trasladado esta misma mañana a los ministros de Exteriores de Camboya y Tailandia durante una llamada telefónica. Los combates en el marco de la última escalada de violencia entre Tailandia y Camboya, que estalló el 7 de diciembre a pesar del acuerdo firmado en octubre por Bangkok y Nom Pen, ha dejado hasta la fecha más de 50 muertos, con 35 víctimas mortales del lado tailandés --19 militares y 16 civiles-- y 17 civiles del lado camboyano, según han anunciado este miércoles las autoridades de ambos países.