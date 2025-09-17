Camboya/Tailandia.- Tailandia lanza gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes camboyanos en la frontera común

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Tailandia ha informado este miércoles de que las fuerzas de seguridad han lanzado gases lacrimógenos y balas de goma contra un grupo de ciudadanos camboyanos que intentaban impedir la colocación de barreras de seguridad en varios puntos de la frontera común ubicados en el distrito de Khok Sung.

El portavoz del Ejército, el general Winthai Suware, ha explicado que la zona en la que ocurrieron los disturbios se encontraba "en el territorio soberano de Tailandia" y no en Camboya, por lo que estos hechos violan "claramente" las leyes nacionales.

Varios policías han resultado heridos tras ser golpeados con palos de madera y piedras.

"Las autoridades permanecen indiferentes y no han tomado medidas preventivas o disuasorias.

Esto se considera una provocación y un intento deliberado de violar los acuerdos de alto el fuego utilizando a la población civil como fachada", ha indicado.

Asimismo, el Ejército de Tailandia ha asegurado que la intervención policial para reprimir a los manifestantes camboyanos se ha llevado a cabo con "herramientas de dispersión de conformidad a los estándares internacionales" del uso de la fuerza.

Las relaciones entre las partes se deterioraron después de que el 28 de mayo un soldado camboyano muriera a manos de las fuerzas tailandesas en las proximidades de Preah Vihear, templo hindú situado en una zona en disputa, si bien los dos países asiáticos alcanzaron hace un mes una tregua que puso fin a varios días de un conflicto armado que dejó decenas de muertos.