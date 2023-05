Cambridge University Hospitals amplía el programa de atención virtual con Masimo W1™

NEUCHATEL, Suiza--(BUSINESS WIRE)--may. 8, 2023--

Masimo (nasdaq: masi) acaba de anunciar que cambridge university hospitals nhs foundation trust, reino unido, está adoptando el reloj de seguimiento avanzado de la salud masimo w1™ en sus programas de telesalud y telemedicina. masimo w1, que ofrece mediciones precisas y continuas de parámetros fisiológicos clave, está disponible en el reino unido como un producto sanitario que se integra con la plataforma de gestión de pacientes a distancia masimo safetynet ®.

Joe Kiani, fundador y director ejecutivo de Masimo, explicó: «Masimo W1 representa el futuro de la salud personalizada, pero además está desempeñando un papel vital en la expansión de la asistencia sanitaria a distancia. Desarrollado sobre la base de décadas de experiencia en tecnologías de monitorización médica no invasiva, Masimo W1 está diseñado para ayudar a hospitales asociados como Cambridge a acelerar sus programas de telesalud y hospitales virtuales, lo que en última instancia contribuye a mejorar los resultados clínicos de los pacientes y a reducir el costo de la atención. Estamos entusiasmados por los médicos y pacientes de Cambridge».

Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust puso en marcha su programa de guardias virtuales en 2022, como parte de una iniciativa de telesalud del Servicio Nacional de Salud (National Health Service, NHS) de Inglaterra diseñada para promover el alta temprana de los pacientes a su domicilio. En la actualidad, ya son más de 20 las especialidades de todo el hospital que participan en el programa virtual de Cambridge, que envía a los pacientes a casa con una variedad de productos Masimo, como MightySat ® y dispositivos médicos ponibles como Radius PPG ®, Radius Tº ® y ahora Masimo W1, que transmiten los datos de monitorización y signos vitales a los médicos en el hospital. A través del panel de control clínico Masimo SafetyNet, los médicos del hospital pueden vigilar el estado fisiológico de sus pacientes de forma remota, lo que permite a los pacientes permanecer monitorizados en la comodidad de sus hogares.

El Dr. Iain Goodhart, director clínico del programa de Hospital Virtual de Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, comentó: «Con Masimo W1 podremos ampliar nuestro programa de Hospital Virtual al ofrecer una monitorización continua de la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca, así como una comprobación puntual del ECG, en un reloj cómodo y fácil de usar. Confiamos en que, integrado con Masimo SafetyNet, la plataforma de telesalud que ya utilizamos, Masimo W1 pueda ayudar a dar el alta a pacientes que, antes de la implementación de nuestro programa de Hospital Virtual, podrían haber requerido una estancia más prolongada en el hospital. Estamos encantados de incorporar Masimo W1 a nuestras prácticas de telesalud».

Masimo W1 para su uso en aplicaciones médicas está a la espera de la autorización de la FDA en EE. UU.

Acerca de Masimo

Masimo (nasdaq: masi) es una empresa global de tecnología médica que desarrolla y produce una amplia gama de tecnologías de monitorización líderes en la industria, entre las que se incluyen mediciones innovadoras, sensores, monitores de pacientes y soluciones de automatización y conectividad. además, masimo consumer audio alberga ocho marcas de audio legendarias, como bowers & wilkins, denon, marantz y polk audio. nuestra misión es mejorar la vida, los resultados de los pacientes y reducir el costo de la atención. se ha demostrado en más de 100 estudios independientes y objetivos que la pulsioximetría masimo set ® measure-through motion and low perfusion™, lanzada en 1995, supera a otras tecnologías de pulsioximetría. 1 se ha comprobado que masimo set ® también ayuda al personal clínico a reducir la retinopatía severa de los partos prematuros en neonatos 2 , mejora la detección de cardiopatías congénitas graves (cchd) en recién nacidos 3 y, cuando se usa para la monitorización continua junto a patient safetynet™ de masimo en salas posoperatorias, reduce las activaciones del equipo de respuesta rápida, las transferencias a la uti y los costos. 4-7 se calcula que masimo set ® se usa en más de 200 millones de pacientes en los principales hospitales y otros entornos médicos de todo el mundo 8 y es la pulsioximetría principal en 9 de los 10 hospitales más importantes según la clasificación 2022-23 de la u.s. news and world report best hospitals honor roll. 9 en 2005, masimo presentó la tecnología de cooximetría de pulso rainbow ®, que permite la monitorización continua y no invasiva de los componentes de la sangre que anteriormente solo podían medirse de forma invasiva, como la hemoglobina total (sphb ® ), el contenido de oxígeno (spoc™), la carboxihemoglobina (spco ® ), la metahemoglobina (spmet ® ), el índice de variabilidad pletismográfica (pleth variability index, pvi ® ), rpvi™ (rainbow ® pvi) y el índice de reserva de oxígeno (oxygen reserve index, ori™). en 2013, masimo introdujo la plataforma de monitorización y conectividad de pacientes root ® (patient monitoring and connectivity platform), construida desde cero para que sea lo más flexible y expandible posible a fin de facilitar la incorporación de otras tecnologías de monitorización de masimo y de terceros; las incorporaciones clave de masimo incluyen la monitorización de función cerebral de próxima generación sedline ® (next generation brain function monitoring), la oximetría regional o3 ® (regional oximetry) y las líneas de muestreo de capnografía isa™ con nomoline ®. la familia de productos pulse co-oximeters ® de monitorización continua y mediciones puntuales de masimo incluye dispositivos diseñados para ser usados en una variedad de escenarios clínicos y no clínicos, entre los que se incluye la tecnología portátil sin sujeción, como los radius-7 ®, radius ppg ® y radius vsm™; dispositivos portátiles como rad-67 ®, los pulsioxímetros para la yema de los dedos como mightysat ® rx; y los dispositivos disponibles para su uso tanto en el centros hospitalarios como en el hogar, como el rad-97 ®. las soluciones de automatización hospitalaria y conectividad de masimo se centran en la plataforma masimo hospital automation™ e incluyen la puerta de enlace iris ®, isirona™, patient safetynet, replica ®, halo ion ®, uniview ®, uniview :60™ y masimo safetynet ®. su creciente cartera de soluciones de salud y bienestar incluye radius tº ® y el reloj masimo w1™. puede encontrar más información acerca de masimo y sus productos en www.masimo.com. puede encontrar todos los estudios clínicos publicados sobre los productos de masimo en www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

ORi, RPVi y Radius VSM no han recibido la autorización 510(k) de la FDA y no están disponibles para su venta en Estados Unidos. El uso de la marca comercial Patient SafetyNet se realiza bajo licencia del University HealthSystem Consortium.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas tal como se las define en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Mercado de Valores de 1934, en relación con la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relacionadas con la eficacia potencial de Masimo W1™ y Masimo SafetyNet ®. Dichas declaraciones se basan en las expectativas actuales acerca de los eventos futuros que nos afectan y están sujetas a incertidumbres y a riesgos difíciles de predecir, muchos de los cuales están fuera de nuestro control y podrían hacer que los resultados reales difieran de forma sustancial y de modo adverso de lo expresado en nuestras declaraciones prospectivas, como resultado de varios factores de riesgo que incluyen, entre otros: riesgos relacionados con nuestras suposiciones acerca de la repetibilidad de los resultados clínicos; riesgos relacionados con nuestra creencia de que las tecnologías de medición no invasiva únicas de Masimo, incluidos Masimo W1 y Masimo SafetyNet, contribuyen a alcanzar resultados clínicos positivos y a la seguridad del paciente; riesgos relacionados con que las conclusiones y los resultados de los investigadores puedan ser imprecisos; riesgos relacionados con nuestra creencia de que los avances médicos no invasivos de Masimo brindan soluciones rentables y ventajas únicas; riesgos de que Cambridge University Hospitals no obtenga los beneficios esperados de Masimo W1; riesgos relacionados con la COVID-19; así como otros factores analizados en la sección «Factores de riesgo» de nuestros informes más recientes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores («SEC»), disponibles de forma gratuita en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Aunque creemos que las expectativas reflejadas en nuestras declaraciones prospectivas son razonables, no sabemos si las expectativas resultarán correctas. Todas las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa están expresamente calificadas en su totalidad por las anteriores declaraciones cautelares. Se advierte al lector que no debe depositar absoluta confianza en estas declaraciones prospectivas, que solo afirman lo expresado al día de la fecha. No asumimos ninguna obligación de actualizar, modificar o aclarar estas declaraciones o los «Factores de riesgo» contenidos en nuestros informes más recientes presentados ante la SEC, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o u otros motivos, excepto cuando así lo exijan las leyes bursátiles aplicables.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

