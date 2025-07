Camera contra inmunidad de Maxwell, Trump en problemas

En tanto, la comisión de vigilancia de la Cámara no parece estar dispuesta a otorgar la inmunidad solicitada por la cómplice del financista pedófilo que se quitó la vida en la cárcel cuando esperaba ser juzgado.

Los demócratas entendieron que la gestión del escándalo Epstein por parte del presidente y sus allegados es una carta que pueden explotar, por lo que siguen manteniendo la presión al exigir, en el Senado, una ley poco conocida en un intento de obligar a los líderes republicanos a salir a la luz.

El senador Chuck Schumer, líder de la minoría, y los siete demócratas de la Comisión de Seguridad Interna y Asuntos Gubernamentales enviaron una carta al Departamento de Justicia solicitando la entrega de los expedientes del caso.

Basándose en una sección de la ley federal comúnmente definida en el Senado como la "regla de los cinco", las agencias gubernamentales están obligadas a proporcionar la información pertinente si al menos cinco miembros de esa comisión, que es el principal órgano de supervisión de la Cámara alta, lo solicitan.

Esta disposición, que entró en vigor en 1928, ofrece de hecho a los miembros del partido minoritario una forma de obtener información del poder ejecutivo, ya que no pueden emitir citaciones al Congreso.

Sin embargo, se utilizó con poca frecuencia y no tuvo que enfrentarse a verificaciones significativas en los tribunales, lo que plantea dudas sobre su aplicabilidad.

Al invocarla, los demócratas buscan involucrar a los republicanos del Senado en el debate sobre la publicación de los archivos de Epstein, que dividió profundamente al Grand Old Party en la Cámara y creó un gran revuelo en esa cámara.

Si la administración Trump ignorara la solicitud de los demócratas, la batalla legal que se derivaría probablemente obligaría al senador John Thune, líder de la mayoría, a decidir si respalda a la administración o defiende la prerrogativa constitucional del Senado en materia de control congresual.

Mientras tanto, el presidente de la comisión de vigilancia de la Cámara, James Comer, rechazó —al menos por ahora— la solicitud de inmunidad presentada por Maxwell.

Los abogados de la mujer también solicitaron las preguntas con anticipación y la posibilidad de posponer la declaración hasta que la Corte Suprema decida sobre su solicitud de anulación de la condena a 20 años, por lo tanto, en septiembre.

Será difícil para la exnovia del monstruo obtener lo que quiere de Capitol Hill, ya que además de los demócratas hay muchos republicanos que se oponen a hacerle concesiones. Sin mencionar la base MAGA, que sigue en agitación por el escándalo.

No ayudan en este sentido las últimas declaraciones de The Donald que, en el Air Force One de regreso de Escocia, dijo a los periodistas quizás más de lo que debería para tratar de apaciguar el escándalo. Que entre él y el financista había habido una ruptura por el comportamiento inapropiado de este último, además de por una cuestión de negocios inmobiliarios en Florida, era algo que se sabía desde hacía años. Pero el magnate habló explícitamente sobre el hecho, es decir, el "robo" por parte de Epstein de algunas chicas que trabajaban en el spa de Mar-a-Lago, entre ellas Virginia Giuffré, la supertestigo que se suicidó. Ahora, no se puede afirmar que Trump supiera los horrendos motivos por los cuales el financiero y su cómplice reclutaron a las jóvenes, pero su salida está destinada a plantear nuevos interrogantes en las semanas venideras, especialmente entre el pueblo de sus seguidores más conservadores. (ANSA).