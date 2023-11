Admite que ha discrepado de "algunas decisiones" de Sunak, pero le considera un líder "ejemplar" para "un momento difícil"

MADRID, 13 Nov. 2023 (Europa Press) -

El ex primer ministro británico David Cameron, nuevo responsable de Exteriores en Reino Unido, confía en hacer valer su "experiencia" política para encabezar la diplomacia de Reino Unido en una etapa de "profundos cambios globales" y, aunque ha admitido que no le han gustado "algunas decisiones" del actual jefe de Gobierno, Rishi Sunak, considera que también ha demostrado "un liderazgo ejemplar en un momento difícil".

La incorporación de Cameron al gabinete, siete años después de dimitir tras el referéndum el Brexit, ha sido la gran sorpresa de una crisis de Gobierno activada por el cese de la ministra del Interior, Suella Braverman. "El primer ministro me ha pedido que sea ministro de Exteriores y he aceptado con gusto", ha dicho Cameron en un comunicado.

Lo hace en un momento de "abrumadores" retos, entre los que ha citado la agresión rusa en Ucrania y la crisis en Oriente Próximo, y con el objetivo de que Reino Unido siga del lado de sus aliados y trabajando para que "se oiga su voz" en la escena internacional.

"Aunque he estado fuera de la primera línea política durante los últimos siete años, espero que mi experiencia --como líder conservador durante once años y primer ministro durante seis-- me permita ayudar al primer ministro a encarar estos retos vitales", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que la estabilidad y la seguridad a nivel global es también esencial para los intereses nacionales, en un mensaje en el que ha alabado el buen hacer del personal diplomático de Reino Unido. "La seguridad internacional", ha agregado, "es vital para nuestra seguridad interna".

Cameron quiere "ayudar" a Sunak a trabajar en aras de la seguridad y la prosperidad, con vistas a conformar "el equipo más fuerte posible" para apuntalar a los conservadores también de cara a las próximas elecciones generales. Los sondeos sitúan ahora como favorito al Partido Laborista.

Entre quienes ya han felicitado a Cameron por su incorporación al Gobierno está su sucesora en Downing Street, Theresa May, que ha alabado la "inmensa experiencia en la escena internacional" del nuevo jefe de la diplomacia. May ha indicado que esta experiencia será clave "en este momento de gran incertidumbre".

Cameron ocupará la cartera que deja vacante James Cleverly, que da el salto a Interior para cubrir la vacante de Braverman.