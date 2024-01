El ministro de Exteriores de Reino Unido, David Cameron, ha iniciado este martes su cuarta gira a Oriente Próximo, comenzando por una parada en Omán donde se reunirá con su homólogo omaní, con el fin de abordar los ataques de los rebeldes yemeníes hutíes contra embarcaciones en el mar Rojo, así como una "pausa inmediata en el conflicto" en la Franja de Gaza.

"Los hutíes continúan atacando barcos en el Mar Rojo, poniendo en riesgo vidas, retrasando la llegada de ayuda vital al pueblo yemení y perturbando el comercio mundial. Y no podemos ignorar el riesgo de que el conflicto en Gaza se extienda y traspase las fronteras hacia otros países de la región. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que eso no suceda: la escalada y la inestabilidad no benefician a nadie", ha declarado.

Cameron, que en los días previos se ha reunido con las autoridades israelíes, palestinas, qataríes y turcas, ha señalado que la visita será "una oportunidad" para avanzar en el establecimiento de un grupo de contacto con Estados Unidos, la Unión Europea, países árabes y del Golfo, y Turquía para "generar impulso hacia una solución duradera".

"En Gaza, existe una necesidad urgente de una pausa inmediata para permitir la entrada de ayuda y la salida de rehenes. Estamos decididos a hacer todo lo posible para presionar por un alto el fuego sostenible y estamos intensificando nuestro compromiso con los países de la región para asegurarnos de que eso suceda", ha agregado, según reza un comunicado de su oficina.

Los hutíes, que controlan la capital de Yemen, Saná, y zonas del norte y oeste del país desde 2015, respondieron a la ofensiva israelí sobre Gaza con más de una veintena de ataques contra buques con algún tipo de conexión con Israel y han asegurado que garantizan la libre navegación del resto de barcos. Tras ello, Estados Unidos y Reino Unido bombardearon posiciones de la insurgencia sobre territorio yemení.

El Ejército de Israel lanzó su ofensiva contra el enclave palestino tras los ataques de Hamás, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades del enclave, controladas por la milicia, han denunciado hasta ahora cerca de 26.600 palestinos muertos a causa de la ofensiva israelí, a los que se suman 360 muertos en operaciones de las fuerzas de seguridad y ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.