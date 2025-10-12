Camerún acude a las urnas mientras el presidente más anciano del mundo busca extender su mandato

YAUNDÉ, Camerún (AP) — Las urnas abrieron en Camerún el domingo en unas elecciones que podrían ver al líder más antiguo de África extender su mandato por otros siete años.

Alrededor de ocho millones de votantes, incluidos más de 34.000 en el extranjero, están registrados para participar en más de 31.000 centros de votación en la nación centroafricana. Camerún tenía más de 29 millones de habitantes en 2024, y al igual que muchos países del África subsahariana, su población es abrumadoramente joven.

Se espera que las urnas cierren a las seis de la tarde, y los resultados se esperan a más tardar el 26 de octubre.

Los analistas han pronosticado una victoria para el actual presidente, Paul Biya, quien se convirtió en presidente por primera vez en 1982 tras la renuncia del primer presidente de Camerún, Ahmadou Ahidjo, y ha gobernado el país desde entonces. Biya fue declarado ganador de siete elecciones subsecuentes. Camerún ha tenido solo dos líderes desde su independencia en 1960.

"Frente a un entorno internacional cada vez más difícil, los desafíos que enfrentamos son cada vez más apremiantes. En tal situación, no puedo eludir mi misión", afirmó Biya al anunciar otra candidatura. No dio detalles.

Si resulta victorioso, Biya tendría 99 años cuando termine su mandato. Su salud ha sido rutinariamente un tema de especulación, ya que pasa la mayor parte de su tiempo en Europa, dejando el gobierno diario a funcionarios clave del partido y miembros de la familia.

Biya se enfrenta a nueve candidatos de la oposición, incluidos algunos exaliados y designados. Entre ellos se encuentran Bello Bouba Maigari, quien fue ministro de Turismo, e Issa Tchiroma Bakary, quien hasta hace poco se desempeñó como ministro de Empleo.

En su primer mitin de campaña, celebrado la semana pasada en la ciudad norteña de Maroua, Biya prometió cambios para una de las áreas más pobres de Camerún. El norte predominantemente musulmán representa casi el 20% de los votantes elegibles del país, y Maigari y Bakary tienen un fuerte seguimiento en el Extremo Norte.

El país enfrenta crecientes crisis de seguridad. En la región occidental se libra una guerra secesionista entre separatistas principalmente anglófonos que afirman estar marginados por la mayoría francófona, y las fuerzas gubernamentales. En el norte, la insurgencia de Boko Haram se extiende desde la vecina Nigeria, y grupos armados atacan rutinariamente las ciudades fronterizas.

Al menos el 43% de los ciudadanos del país viven en la pobreza según las estimaciones de la ONU, medida por estándares básicos de vida como ingresos, educación y salud.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.