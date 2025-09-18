Camerún: El opositor Maurice Kamto pide pactar un único candidato para hacer frente a Biya en las presidenciales

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

El destacado líder opositor camerunés Maurice Kamto, fundador del Movimiento para el Renacimiento de Camerún (MRC) y cuya candidatura a las próximas elecciones presidenciales ha sido excluida por el Consejo Constitucional de Camerún, ha hecho un llamamiento a otros candidatos opositores a pactar una única figura de unidad para intentar derrotar en las urnas al presidente, Paul Biya.

“Estamos en un momento histórico en el que un giro político es posible. Si los once candidatos opositores deciden colocarse detrás de uno de ellos, entre los más experimentados a nivel político y en la gestión del Estado (...), podrían desatar una dinámica popular irresistible que haría que la victoria fuera ineludible”, ha dicho en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Facebook.

“A falta de una alineamiento detrás de un único candidato, una coalición de varios candidatos fuertes podría generar gran esperanza y desencadenar una dinámica política comparable”, ha manifestado, antes de resaltar que “la responsabilidad política primaria y crucial recae sobre los hombros de los candidatos y no sobre los hombros de algún ‘hacedor de reyes’”.

Así, ha reclamado a los candidatos opositores a la Presidencia “ayudar a los cameruneses a ayudarlos a lograr el cambio a través de la paz y por las urnas” y ha pedido “aclarar la situación y simplificar la elección de los electores a través de una alianza política que evite los enfrentamientos entre ustedes y la dispersión de los votos de los electores, tan sedientos de cambio”.

“No queda mucho tiempo. Los candidatos y sus respectivos equipos aún pueden recuperar el tiempo perdido trabajando día y noche para lograr este objetivo vital para nuestro país”, ha dicho Kamto, quien ha insistido en que “esta es una oportunidad única para que demuestren su amor por nuestra gente y nuestro país”.

“Estimados candidatos de la oposición, (...) son 11, como un equipo de fútbol, y ahí está el penalti ganador. Elijan entre ustedes, o al menos entre los más experimentados, al lanzador con la mejor oportunidad de marcar el gol de la victoria”, ha zanjado el opositor, quien en 2020 hizo un llamamiento a boicotear las legislativas y locales en rechazo a Biya y su Gobierno.

Kamto anunció su intención de presentarse a las presidenciales del 12 de octubre, si bien su candidatura fue rechazada cuando sonaba como principal rival de Biya, un puesto que ahora se disputan los exministros de Turismo y Empleo Bello Bouba Maigari e Issa Tchiroma Bakary, respectivamente, quienes dimitieron de sus puestos para intentar acceder a la Presidencia.