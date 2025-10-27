Camerún: El presidente de Camerún obtiene un octavo mandato con más del 53,6% de los votos, según resultados oficiales

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) - El presidente de Camerún, Paul Biya, ha obtenido un octavo mandato al frente del país africano en las elecciones celebradas el 12 de octubre, según los resultados definitivos anunciados este lunes por el Tribunal Constitucional, después de que el opositor Issa Tchiroma Bakry afirmara en varias ocasiones que había sido él el vencedor de los comicios. El organismo ha indicado que Biya, de 92 años y el jefe de Estado de más edad del mundo, se ha hecho con el 53,66% de los votos, por delante del 35,19% obtenido por Tchiroma Bakary, y el de 3,41% Cabral Libii. Por detrás quedan Bello Bouba, con el 2,45% de los apoyos; Taimano Ndam Njoya, con el 1,66%; Joshua Osih, con el 1,21%; y otros seis candidatos, todos ellos por debajo del 1%. "Por ello, queda proclamado como presidente electo de la República, tras obtener la mayoría de los votos, el candidato Paul Biya", ha manifestado el presidente del Constitucional, Clement Atangana, un anuncio que ha estado seguido por aplausos entre los presentes, según la retransmisión de la sesión por parte de la cadena de televisión estatal CRTV en su cuenta en la red social Facebook.