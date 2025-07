Camerún: La comisión electoral de Camerún invalida la candidatura presidencial del líder opositor Maurice Kamto

MADRID, 26 Jul. 2025 (Europa Press) - Líder opositor camerunés Maurice Kamto se ha quedado fuera de la lista definitiva publicada este sábado por la ELECAM, la comisión electoral del país, que comprende a los 13 candidatos definitivos a unas elecciones presidenciales de octubre en las que el veterano presidente, Paul Biya, parte como favorito absoluto. La ausencia de Kamto tiene lugar después de que ministros del Gobierno camerunés protestaran contra la decisión de Kamto de presentarse por otro partido que no era su formación original, el Movimiento por el Renacimiento de Camerún (MRC). En su lugar, Kamto segundo en las elecciones de 2018, depositó su candidatura en nombre del partido del Movimiento Africano por la Nueva Independencia y la Democracia (MANIDEM) que dirige Anicet Ekante. Aunque el opositor aseguró que había cumplido con todos los requisitos al abandonar primero el MRC el 25 de julio y sumarse después a las filas de MANIDEM antes de presentar su candidatura, la ELECAM finalmente no ha incluido su nombre en la lista final, aunque tiene una última oportunidad de apelar en un plazo de dos semanas ante el Consejo Constitucional. Kamto no se ha pronunciado por ahora sobre una situación que termina de consolidar a Biya como favorito sin rivales de envergadura a las elecciones de octubre, a pesar de la presencia del tercero en los comicios de 2018, Cabral Libii, del Partido Camerunés para la Reconciliación Nacional (PRCN); el presidente del Frente Social Democrático --ahora mismo el principal partido opositor--, Josua Osih, o el abogado Akere Muna, que representa una coalición de seis partidos políticos. Sin embargo, Maurice Kamto era considerado ahora mismo como el único candidato que puede hacer algo de sombra al presidente Biya, dominador absoluto de la política camerunesa desde hace casi medio siglo y que, a sus 92 años, ha anunciado que comparecerá una vez más ante las urnas para ganar el que sería su octavo mandato.

