Camerún: La hija de Biya da marcha atrás tras pedir que no le voten y afirma que es "un excelente candidato"

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

Brenda Biya, hija única del presidente de Camerún, Paul Biya, ha dado marcha atrás en su llamamiento a no votar a su padre en las elecciones presidenciales del 12 de octubre y ha descrito al mandatario camerunés como "un excelente candidato", después de la polémica desatada por su primer vídeo en TikTok reclamando a la población que no le diera un nuevo mandato al frente del país.

"Considero que mi padre es un gran hombre y un excelente candidato. Siempre he admirado el intelecto de mi padre y siempre he querido tener el corazón de mi madre", ha manifestado en un nuevo vídeo en la citada plataforma, en el que describe como "un error" el haber hablado sobre el proceso electoral.

"No voy a mentir. No sé absolutamente nada sobre política en el país. Nada, nada", ha dicho Brenda Biya.

"Por eso pregunto por qué aceptar consejos que vengan de mí. Nadie me pidió que lo hiciera, pero es que soy una novata", ha manifestado, al tiempo que ha resaltado que es una persona "impulsiva" que le llevó a hacer los citados comentarios.

Así, ha asegurado que en este mensaje "dice realmente lo que piensa".

"Todo el mundo sabe que siempre he admirado el intelecto de mi madre", ha reiterado, antes de asegurar que el periodo de Biya al frente del país supone "una joya".

"Mi padre es un gran hombre y creo que es un excelente candidato", ha zanjado.

Brenda Biya, de 27 años, publicó el miércoles un vídeo en TikTok en el que aseguró que no votaría a su padre en las elecciones y anunciando que cortará toda relación con su familia asegurando que sufre malos tratos.

"Espero que haya otro presidente. Es mi padre quien ha estado haciendo sufrir a toda una nación durante años", afirmó.

La hija de Biya indicó además en el vídeo, grabado desde Suiza, que hay "quien intenta asesinarla".

"No voten a Paul Biya. Ha hecho sufrir a mucha gente, incluida gente de su propia familia", manifestó, al tiempo que insistió en que la gente de su círculo "quiere su muerte".

El vídeo fue publicado después de que el destacado líder opositor Maurice Kamto, fundador del Movimiento para el Renacimiento de Camerún (MRC) y cuya candidatura a las presidenciales ha sido excluida por el Consejo Constitucional de Camerún, hiciera un llamamiento a otros candidatos opositores a pactar una única figura de unidad para intentar derrotar a Biya en las urnas.

Biya, de 92 años quien gobierna Camerún desde hace 43 años, aspira a un octavo mandato al frente del país, en medio de dudas sobre su estado de salud.

Durante su carrera ha recibido elogios por introducir el sistema multipartidista, pero también críticas por su autoritarismo, persecución de la disidencia o la crisis con las regiones angloparlantes del país.