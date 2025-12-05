Camerún.- La ONU pide a Camerún una investigación "imparcial" sobre la muerte bajo custodia de un importante opositor

MADRID, 5 Dic. 2025 (Europa Press) - Naciones Unidas ha reclamado este viernes a las autoridades de Camerún que la investigación anunciada sobre la muerte en prisión del destacado opositor camerunés Anicet Ekane, líder del partido Movimiento Africano por la Nueva Independencia y la Democracia (Manidem), sea "exhaustiva e imparcial", antes de pedir la liberación de los detenidos "de forma arbitraria" tras las últimas elecciones. "Estamos consternados por la muerte bajo custodia del líder opositor Anicet Ekane y preocupados por el bienestar de los manifestantes detenidos tras las elecciones presidenciales", ha dicho el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en un breve mensaje publicado en su cuenta en la red social X. "Las autoridades deben garantizar que la investigación que han anunciado es exhaustiva e imparcial y que deriva en una rendición de cuentas total", ha manifestado, antes de insistir en que "todos los manifestantes detenidos de forma arbitraria deben ser liberados de forma inmediata e incondicional". La muerte de Ekane, cuyo partido respaldó la candidatura del opositor Issa Tchiroma Bakary a las presidenciales de octubre --en las que el presidente, Paul Biya, se hizo con la victoria, según los resultados oficiales--, llevó al Ministerio de Defensa a ordenar la apertura de una investigación para "establecer con precisión las circunstancias del fallecimiento". Las autoridades de Camerún cifraron la semana pasada en 20 el número de muertos a causa de los episodios de violencia registrados tras las elecciones presidenciales celebradas el 12 de octubre, en las que Biya obtuvo un octavo mandato al frente del país en medio de denuncias de fraude por parte de Tchiroma Bakary y otros opositores. Biya, de 92 años, se impuso en dichos comicios con un 53,7% de los votos, según los resultados oficiales, que dieron un 35,2% de las papeletas a Tchiroma Bakary, quien antes del anuncio final había dicho que contaba con pruebas de que se había hecho con cerca del 60% de los respaldos.